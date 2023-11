La Diputación de Badajoz aprueba con los votos del PSOE y la abstención del PP el presupuesto para 2024 con 310 millones

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha aprobado este viernes con los votos del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Popular el Presupuesto para 2024, que presenta una cuantía global de 310,9 millones de euros, que supone un 9,6 por ciento más respecto a las cuentas anteriores y el mayor que se ha tramitado en la institución provincial.

La vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio, Carmen Yáñez, ha detallado los presupuestos por áreas, consorcios y organismos autónomos, y ha concretado que la entidad principal presenta ingresos y gastos equilibrados en 203,9 millones de euros, que supone un incremento del 2,5 por ciento respecto a 2023, para precisar a continuación que el Área de Presidencia contará con 9,35 millones de euros, de los que 2,98 millones van destinados a los Presupuestos Participativos.

Asimismo, Cooperación Municipal cuenta con un presupuesto de 1,94 millones de euros; Publicaciones, Imprenta y BOP, 2,44 millones de euros; Recursos Humanos y Régimen Interior, 13,42 millones y Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio 41,07 millones de euros, de los que 30,67 millones se destinarán a transferencias al sector público para el Plan Depura de Promedio por 2,8 millones o los anticipos reintegrables del OAR por 2 millones, junto a los 3 millones que aporta el organismo de fondos propios para una cuantía total de 5 millones.

Mientras, el Área de Infraestructura, Movilidad y Ordenación del Territorio es la que maneja un mayor presupuesto con 68,62 millones de euros. De ellos, se destinan 19 millones al Plan Integral de Carreteras, el Plan de Conservación de Carreteras y el convenio con la Junta de Extremadura. De esta partida presupuestaria, también ha citado la dotación de 12 millones para el Plan Diputación Contigo y 9,6 millones para inversiones frente al reto demográfico.

El Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo gestionará un presupuesto de 19,59 millones; Tecnología y Digitalización 11,43 millones; Transición Ecológica 6,73 millones; Política Social y Cooperación Internacional 4,16 millones; Cultura, Deportes y Juventud 21,19 millones y el Área de Igualdad de 1,97 millones, en estos presupuestos en los que se incorpora el Consorcio Restaura con una dotación inicial de 1,8 millones.

POSTURA DEL PP

A continuación, ha intervenido el portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Barrios, quien ha reconocido el "poco tiempo" que han tenido para estudiar estos presupuestos, que les han presentado el pasado jueves y, además, "cerrados, con todos los informes hechos", a la vez que ha expuesto que contemplan una partida para los presupuestos participativos y que la sociedad pueda participar. "Al final participan todos menos nosotros que estamos representando a 140.000 electores que decidieron votar al Partido Popular en las distintas localidades de la provincia", ha lamentado.

Para Barrios, estos presupuestos son unas previsiones y "muy optimistas", cuando deben ser "conscientes" de que no se conoce "aún" el techo de gasto que van a imponer los Presupuestos Generales del Estado, el dinero que llegará de la participación de los tributos del Estado o cómo van a quedar las reglas fiscales, algo que "puede ser determinante" para lo que al final se ingrese, como también ha remarcado que hablan de un presupuesto de 310 millones, pero que el consolidado son 280 millones, "el presupuesto verdadero" y "el dinero que va a manejar esta diputación".

De las distintas partidas contempladas, ha considerado que se dedica "poco dinero" a los anticipos reintegrables o que al proyecto de las placas solares en colegios se dedica un millón, entre unos 400.000 euros para proyectos y unos 600.000 para placas, ante lo que ha agregado que en las cuentas para 2024 se va a invertir "muy poco", 600.000 euros "solamente", en estas últimas. Sí le "agradan" a los 'populares' el "esfuerzo" para incrementar la cuantía para al reto demográfico, el Plan de Carreteras, el Diputación Contigo o el Plan de Empleo Local.

La portavoz socialista, Raquel del Puerto, ha replicado por su parte que se alegra de que le guste "algo" de este presupuesto y que ha tenido "tiempo suficiente" para poder preparárselo como así lo ha demostrado, a la vez que ha expuesto que el equipo de gobierno "no puede tener una visión negativa para la elaboración de un presupuesto" y ha asegurado que están "preparados" para cualquier regulación o condición fiscal que llegue.

También ha remarcado que desde la provincia tienen que hacer región para transformar la vida de la gente, y por eso este presupuesto "afronta con valentía y con determinación los compromisos del presente, pero también los retos del futuro".

INTERVENCIÓN "DESAFORTUNADA"

Miguel Ángel Gallardo ha calificado la intervención de Barrios como "desafortunada" al empezar con que no han tenido tiempo para estudiarlos, al hilo de lo cual ha sumado que siete o nueve días "no es mucho, pero cero minutos para estudiar las implicaciones económicas de lo mal que estaba Feval, que era un millón y medio" tiene a su juicio "bastante más desventaja"; así como que "nueve días son muchos" y que no quiere pactar el presupuesto, que "no se pacta cuando se tiene mayoría".

"Eso les hace a ustedes peor oposición, y a mí peor gobierno", ha apuntillado, para remarcar que no ha escuchado ninguna aportación, ni tampoco han valorado que el presupuesto contempla, por primera vez, 311 millones de euros.

Al mismo tiempo y sobre las críticas de Barrios por el presupuesto destinado al proyecto de placas solares en los colegios de la provincia para 2024, Gallardo ha explicado que en el primer año tienen que hacer las auditorías y no pueden poner placas sin saber si hay un buen aislamiento o cubierta, a la vez que se ha comprometido a que a final de la legislatura todos los centros públicos tendrán sus placas, salvo que encuentren impedimentos, y ha concluido que son unos presupuestos que apuestan por proyectos innovadores con la Igualdad como "mascarón".

OTROS ASUNTOS

El pleno ha aprobado por unanimidad por el Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023/2027, que reúne las principales iniciativas que pretende llevar a cabo esta delegación en materia de cultura y cuyo objetivo es la consolidación de la cultura en la provincia de Badajoz como herramienta de cambio, de generación de recursos y de transformación, con el fin de potenciar la cultura en sus múltiples manifestaciones y expresiones.

También persigue que dote al Área de Cultura de los mecanismos necesarios y de una estructura eficaz basada en una oferta cultural de calidad de la que se beneficien los municipios y la ciudadanía en general, una oferta diversa, novedosa y adaptada a la singularidad de los municipios.

Por último y también por unanimidad ha salido adelante la adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.