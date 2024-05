Diputación de Cáceres trabajará con UPTA para apoyar a los autónomos de cara a las nuevas inversiones en la provincia

Miguel Ángel Morales recibe al representante en España de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos



CÁCERES, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) van a colaborar para apoyar a los empresarios autónomos, con asesoramiento y ayudas, de cara a aprovechar las sinergías que van a suponer las nuevas inversiones que van a llegar a la provincia, ya que "los autónomos son un elemento fundamental para mantener la vida en los pueblos".

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, tras la reunión que ha mantenido este lunes con el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Eduardo Abad, un encuentro en el que se ha analizado la posibilidad y necesidad de colaborar para "buscar las fórmulas para acompañar, ayudar, asesorar a los autónomos".

El objetivo es que estas empresas, muchas de ellas asentadas en el mundo rural, tengan alternativa y puedan mantener viables sus negocios, "sobre todo ahora, teniendo en cuenta las halagüeñas perspectivos de grandes inversiones que tenemos en la provincia", ha dicho el presidente de la diputación en referencia a industrias como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo o la de tratamiento de almendras en Miajadas.

"Buscaremos fórmulas de colaboración en el ámbito de la formación, de orientar nuevos negocios, de actualizarse y de aprovechar las sinergias con la implementación de estos nuevos proyectos", ha incidido.

El presidente de UPTA, por su parte, ha agradecido la disposición mostrada por Miguel Ángel Morales y ha señalado la importancia de actuar sobre el relevo generacional, "porque el envejecimiento es una losa".

Así, ha mostrado su intención de "desarrollar un plan de relevo generacional para que los negocios que funcionan, que son sostenibles y sólidos no se echen a perder porque no haya relevo generacional". "Tenemos que hacer que sea atractivo para que se quiera continuar con el negocio, aunque no sean familiares".

Abad también ha señalado la posibilidad de poner en marcha "una red de ayuntamientos rurales emprendedores, una red que sea capaz de dotarse de los servicios necesarios para asesorar a los emprendedores que quieran instalarse en la provincia", y ha anunciado su próxima reunión también con el presidente de la Diputación de Badajoz.

"Haremos lo que no se hace desde la administración autonómica, que es fijar el objetivo en el futuro del trabajo autónomo, y no hay futuro si no hay relevo generacional, no hay futuro en Extremadura del trabajo autónomo si no hay digitalización y formación, y no hay futuro si no hay transformación del tejido productivo", ha resaltado.

En esta línea ha recordado que las industrias que vendrán a Extremadura necesitarán trabajadores altamente cualificados y la función de las asociaciones como UPTA será, junto a las instituciones y "todos aquellos agentes que quieran involucrarse en el crecimiento económico", trabajar para "poder seguir teniendo pueblos vivos, no pueblos fantasmas".