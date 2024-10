ElPSOE pide una "negociación de alto nivel" y que Guardiola aclare "con quién quiere" abordar las cuentas

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha pedido una "negociación de alto nivel" en relación a los presupuestos autonómicos de 2025 y que la presidenta de la Junta, María Guardiola, aclare "con quién quiere" seguir abordando las cuentas de cara a su aprobación.

En este sentido, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha avanzado en rueda de prensa que su formación remitirá una carta a Guardiola en la que le piden que manifieste públicamente su ofrecimiento o no a negociar con el PSOE los presupuestos.

Así, si la presidenta se compromete a ello, los socialistas indican que las cuentas deben negociarse en la región y al "más alto nivel". "Sin consejerías intermedias que han demostrado no tener la capacidad de decisión necesaria", han indicado.

Asimismo, el Grupo Socialista solicita en la misiva que se facilite "a la mayor brevedad" la previsión de las reglas fiscales contempladas en el anteproyecto, la previsión de gasto para 2025 en todas sus clasificaciones y la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso.

"Creo que estamos siendo justos, estamos siendo honrados, transparentes, leales y sinceros. Creo que somos el único partido que, en la negociación de unos presupuestos que deberían finalizar dentro de una semana, estamos poniendo las cartas boca arriba en estos momentos, por el bien de Extremadura, de los extremeños y de las extremeñas", ha asegurado en rueda de prensa.

LOS PGEx "NO PUEDEN ESTAR NI EN GÉNOVA NI EN BAMBÚ"

Del mismo modo, Álvarez ha insistido en que resta una semana para que expire el plazo de cara a la negociación de las cuentas del próximo ejercicio, que, en su opinión, "no pueden estar ni en Génova ni en Bambú, porque, desde luego, donde no están es en Extremadura".

También, en su opinión, el documento aportado por la Consejería de Hacienda a los grupos en los encuentros mantenidos "no son unos presupuestos" porque "no cumplen la estabilidad presupuestaria" y "no aparece desglosado el gasto ni por políticas ni por consejerías", por lo que "aquí falta información".

En este sentido, Álvarez ha destacado que su grupo ha asistido a las reuniones convocadas por la Junta para trabajar en los próximos presupuestos "por responsabilidad" y "por lealtad" con los extremeños, encuentros en los que ya incidió en que "faltaba información" que sigue "sin tenerla" en su poder.

"Además, en aquella reunión --la última-- la consejera se comprometió en enviarnos determinados datos -que ahora me referiré a ellos- para seguir negociando. Yo quiero decirles que esos datos tardaron días en llegar y llegaron a petición del propio Partido Socialista. Entonces, que quede claro cuál es la voluntad política de llegar a acuerdos por parte del Partido Popular con el Partido Socialista", ha señalado.

AFEA QUE LA CONSEJERA DE HACIENDA "MINTIÓ"

También ha expuesto Piedad Álvarez que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, tras la última reunión con los grupos el pasado 30 de septiembre, compareció ante los medios y dijo que el PSOE había propuesto una rebaja fiscal para las rentas de más de 60.000 euros.

"Yo quiero decir alto y claro que la señora consejera mintió. Le mintió al Partido Socialista con esa afirmación y mintió a los extremeños y a las extremeñas. El Partido Socialista nunca va a proponer rebajas fiscales a los grandes patrimonios de esta tierra. Para eso ya está el Partido Popular", ha aseverado.

Así, ha dicho que la propuesta socialista es rebajar el IRPF a las rentas medias y, fundamentalmente, impactando en las rentas entre 24.000 y 60.000 euros. "Como ustedes pueden imaginar, la señora Manzano no es una interlocutora válida ya para el Partido Socialista. Nosotros necesitamos una negociación de alto nivel", ha asegurado.

Del mismo modo, y a preguntas de los medios, Álvarez ha insistido en que, para que el PSOE pudiera dejar pasar las cuentas, éstas deberían revertir los "privilegios fiscales" de quienes más tienen, el IRPF debería volver a los límites de hace un año o tener en cuenta el plan de infraestructuras viarias, hidráulicas, sanitarias y educativas que ha propuesto, entre otros aspectos propuestos, aunque, como ha dicho, el Ejecutivo regional le haya dicho "que no a todo".

SOBRE LA POSICIÓN DE VOX EN RELACIÓN A LOS MIGRANTES

Asimismo, y preguntada por la posición de Vox en relación a los migrantes, Piedad Álvarez ha insistido en que le da "mucha pena" que con la inmigración se haga política en un país como España y en una tierra como Extremadura, que es una región "solidaria".

"Luego, de verdad, si el PP elige a Vox para negociar estos presupuestos porque piensa que el problema son unos niños que han sufrido para tener el futuro que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, yo, desde luego, creo que se retratan ellos solos", ha sentenciado.