Emilia Chavero se muestra "emocionada" tras el veredicto del jurado: "Se ha hecho justicia a Manuela"

BADAJOZ, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La hermana de Manuela Chavero, Emilia Chavero, se ha mostrado "emocionada y nerviosa" tras conocer en la noche de este jueves el veredicto del jurado que declara culpable, por unanimidad, a Eugenio Delgado, de los delitos de asesinato y agresión sexual.

"Lo he conseguido, he ganado mi batalla. Estoy emocionada, nerviosa. Yo no sé ni cómo estoy", ha declarado Emilia Chavero en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la Audencia Provincial de Badajoz donde pasada la medianoche, el jurado ha leído su veredicto.

(Más información en Europa Press)