La época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura acaba este jueves

Archivo - Imagen de archivo de medios del Plan Infoex - CARLOS GIL - Archivo

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura concluirá este jueves, día 15, y el viernes, día 16, comenzará la de peligro bajo, según ha determinado el Plan Infoex tras analizar la meteorología y recurrencia de incidentes en los últimos días y las previsiones para los próximos.

El cambio de situación respecto a los meses previos lo ilustra el hecho de que en todo lo que va del mes de octubre, ningún municipio de la comunidad autónoma ha estado en riesgo meteorológico alto, muy alto o extremo de incendio forestal, según el mapa de Índice de Peligro de Incendio Forestal (IPIF) que el Plan Infoex publica cada mañana desde que comenzó la época de peligro alto el pasado 1 de junio. Este mapa parte de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias publicará próximamente en el Diario Oficial de Extremadura la orden que declara el inicio de la época de peligro bajo, que regulará los usos y actividades con riesgo de incendio fuera del periodo estival.

Esta norma establecerá las condiciones para compatibilizar la actividad agrícola, ganadera, forestal y recreativa con la necesaria protección del medio natural, manteniendo las medidas de prevención que permitan minimizar el riesgo de declaración de incendios.

No obstante, en nota de prensa, la Junta de Extremadura recuerda que, en días con índice de peligro Aemet muy alto o extremo, el uso del fuego está prohibido, conforme establece la normativa básica estatal. Esta limitación incluye también el lanzamiento de fuegos artificiales, cuya autorización corresponde a los ayuntamientos.

(((Más información en Europa Press)))