Evacuada una participante del XII Kilómetro Vertical de Las Hurdes tras sufrir una contractura muscular

La Guardia Civil interviene en la evacuación de una deportista que participaba en el XII Kilómetro Vertical de Las Hurdes, a 25 de octubre de 2026. - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

LADRILLAR (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha intervenido este domingo en la evacuación de una participante que ha sufrido un percance durante la celebración del XII Kilómetro Vertical de Las Hurdes - Tío Picho, en la localidad cacereña de Ladrillar.

La deportista presentaba una importante contractura muscular en las piernas que, debido al intenso dolor, le impedía caminar, según ha informado un portavoz del instituto armado.

Ante esta situación, efectivos de la Guardia Civil que se encontraban en la zona, en coordinación con personal de Cruz Roja y voluntarios, han procedido a evacuar a la participante a través de un sendero hasta una explanada cercana, donde se encontraba una ambulancia.

Posteriormente, ha sido trasladada en una ambulancia todoterreno de Cruz Roja hasta el punto de control de la carrera, donde esperaba otra ambulancia con personal médico para continuar con su valoración y atención sanitaria.