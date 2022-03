Extremadura eleva a casi 1.300 sus plazas para acoger a refugiados de Ucrania

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha puesto a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un total de 1.298 plazas para acoger a refugiados procedentes de Ucrania.

Así lo ha indicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una rueda de prensa en Mérida en la que ha insistido nuevamente en la necesidad de canalizar adecuadamente la solidaridad del pueblo extremeño.

De este modo, ha explicado que, en respuesta a la petición del ministerio sobre las plazas disponibles, se han determinado un total de 1.298 plazas distribuidas en albergues, viviendas y casas de acogida.

Tras una pregunta acerca del albergue de Malpartida de Cáceres, hasta donde habría llegado hace una semana un grupo de refugiados, y que al parecer han abandonado recientemente por no está en condiciones, ha señalado que desconoce cómo ha llegado este grupo a esta localidad.

Este sentido, no se hace "responsable", ni la Junta ni el ministerio, "si alguien que no comunica que va a venir a través de los cauces oficiales va a llegar a un determinado sitio".

Vergeles ha recordado que hay cuatro centros para realizar la "primera acogida" de los desplazados, en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga. En el caso de las personas que no van estos centros y llegan a España "directamente", lo primero que han de hacer es acudir a una comisaría de Policía para darles la protección temporal y realizar la filiación.

De esta forma, la comunidad va abriendo los dispositivos a medida que el Ministerio de Inclusión lo va pidiendo según tiene conocimiento sobre la llegada de desplazados. Por tanto, "no se puede hacer responsable al ministerio ni a la Junta de que, sin avisar, venga gente, no nos enteremos, y quieran que las cosas estén preparadas porque el arte de la adivinación no lo tenemos".

El dirigente extremeño ha aprovechado para reiterar que se trata de una crisis humanitaria que hay que gestionar "de la mejor manera posible", que es ofreciendo protección temporal, que "no es venir a España y ya la tengo".

"Si ni el Ministerio de Inclusión ni la Junta tiene conocimiento de esta situación, evidentemente no podemos dar respuesta", ha dicho Vergeles, quien ha insistido en que "la solidaridad del pueblo extremeño no hay que matarla, sino canalizarla, para que las cosas salgan bien, y que la gente esté bien".