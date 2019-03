Extremadura invita a acabar con las desigualdades que separan a hombres y mujeres

Publicado 07/03/2019 13:10:50 CET

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha invitado este jueves a acabar con las desigualdades que separan a hombres y mujeres, ya que, aunque se han conseguido avances, aún queda "mucho camino que recorrer" hasta llegar a la igualdad real.

La Asamblea de Extremadura ha celebrado este jueves el acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que ha contado con la participación de diversas autoridades, así como de mujeres representantes de diferentes organismos institucionales y del ámbito empresarial.

Así, ha intervenido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y cuatro mujeres profesionales de diferentes ámbitos tradicionalmente atribuidos a hombres.

En concreto, han tomado la palabra la directora, guionista y productora Silvia Venegas, la médica legal forense María Ibáñez, la directora de la sociedad cooperativa Copreca, Eugenia Benáin, y la sargento primero jefe de mecánicos del primer batallón del Regimiento Saboya, Marta Aza Guerrero.

VARA DEFIENDE QUE EL FEMINISMO "NO ES UNA IDEOLOGÍA"

En su intervención, el presidente de la Junta ha defendido que el feminismo "no es una ideología", sino una manera de entender el mundo y de concebir la convivencia y la sociedad en "igualdad en derechos y en deberes, sin discriminación".

"Queda mucho camino por recorrer, porque por mucho que cambien las leyes, hay que acabar de cambiar las mentes, las mentalidades, y todavía hay mucha inercia y mucha resistencia numantina a que esos cambios se produzcan. Y eliminar las últimas resistencias, ocupar los últimos espacios de igualdad, os aseguro que no va a ser un territorio fácil de conquistar bajo ningún concepto, hará falta mucha voluntad, mucho empeño y mucha fortaleza", ha asegurado.

Asimismo ha dicho que, aunque hay muchos 8 de marzo, se queda con el de 1857 en el que murieron 120 mujeres, con el de 1975 en el que la ONU decidió conmemorar la efeméride del Día Internacional de la Mujer y con el de 2018, un día en el que "cambiaron muchas cosas" y se tomó conciencia de que "esto no puede seguir así".

En esta línea, Vara ha insistido en que "todo lo que queda por recorrer" tendrá el protagonismo de las mujeres, ya que de ellas depende el "destino", además de la capacidad de asumir que el camino "lo tenemos que recorrer juntos, empujándonos unos a otros para llegar antes al destino".

Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha resaltado que su intervención la ha hecho "desde el corazón" y desde su experiencia como mujer, en la que ha relatado los esfuerzos por derribar los "techos de cristal".

"No es sencillo ser mujer y decidir libremente no ser madre, no es sencillo asumir el propio camino y pelear por él en un mundo marcadamente de hombres, como lo fue la militancia política y la vida pública hasta no hace muchos años, e incluso ahora, porque no es sencillo ser presidenta de la Asamblea de Extremadura", ha dicho.

En esta línea, Martín también ha criticado que "muchos hombres se han sentido amenazados por una igualdad que reclamaban pero en la que no creen, por una libertad que les asusta, por un espacio de poder destinado a compartir en cotas igualitarias, tanto dentro de los ámbitos públicos como privados".

Finalmente, Blanca Martín ha roto una lanza en contra de la utilización de mujer como objeto de "burla, crítica vacía y sexual" en los medios de comunicación, además de recalcar que las mujeres no tienen que estar "espléndidas para ser espléndidas, ni hacer lo que se espera de nosotras para ser lo que se espera de nosotras".

TESTIMONIO DE MUJERES

En representación de las mujeres profesionales, la directora, guionista y productora Silvia Venegas ha invitado a derribar los "límites invisibles e inconscientes" que existen en la actualidad, además de considerar que las mujeres son la "clave" para el cambio y deben ser las protagonistas de una sociedad "más justa y por construir".

Así, ha recalcado que los documentales y trabajos en los que participa tienen un "enfoque de género" y suelen estar protagonizados por mujeres que luchan por su libertad y rompen estereotipos, con el objetivo de contribuir a construir referentes para las más jóvenes.

Además, ha pedido a los representantes públicos que no negocien con los derechos de las mujeres porque éstas hace mucho que no son "moneda de cambio".

Por su parte, la médica legal forense María Ibáñez ha tenido un recuerdo para las primeras mujeres que ejercieron la medicina, además de exponer lo que le ha costado que mucha gente entendiera que la médica forense era ella y no el conductor que la acompañaba.

Así, ha dicho que la igualdad de género en la sociedad actual es un "reto posible" que requiere de la acción coordinada de diferentes sectores y diferentes agentes", además de mostrarse convencida de que una sociedad libre de violencia de género, respetuosa con los derechos humanos y con igualdad entre hombres y mujeres es una "exigencia democrática".

Asimismo, la directora de la sociedad cooperativa Copreca, Eugenia Benáin, ha relatado los grados de presencia de hombres y mujeres en el sector cooperativo regional.

De esta forma, ha dicho que Extremadura cuenta con 241 cooperativas y más de 40.000 socios, de los el 22 por ciento son mujeres, aunque ha considerado que este dato no es del todo real porque muchas socias lo son solo "de papel" y no participan activamente del cooperativismo.

También ha informado de que solo 3 de las 241 cooperativas están presidas por mujeres y en los consejos rectores de estas entidades hay 14 hombres por cada mujer. "Las mujeres estamos llegando, llegando para quedarnos, y que este camino solo se recorre con formación, generosidad y honestidad", ha remarcado.

Finalmente, la sargento primero jefa de mecánicos del primer batallón del Regimiento Saboya, Marta Aza Guerrero, ha relatado el camino de las mujeres en el ejército y su experiencia en el mismo.

Además ha destacado que en la Brigada Extremadura forman 345 mujeres, el 10,2 por ciento del total de sus miembros.

El acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer ha concluido con la representación del inicio de la obra 'La vida secreta de Petra Leduc', de Memé Tabares, a lo que ha seguido una visita en el Patio Noble de la Asamblea a la exposición 'El feminismo, nuestra cultura', una muestra multidisciplinar de mujeres artistas.