Extremadura plantea que la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico cree metodologías de evaluación de resultados

El secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco, ha planteado que la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico debe definir "objetivos claros", "ámbitos de intervención concretos" y establecer "metodologías de evaluación de resultados".

Blanco se ha reunido este jueves en Madrid con la nueva comisionada frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, a quien ha planteado la "clara" posición de Extremadura que es que "si esta estrategia es nacional" tiene que "vertebrarse a través de los instrumentos que vertebran el Estado de las Autonomías" como las conferencias sectoriales, el Senado y la Conferencia de Presidentes.

En declaraciones a los medios tras dicho encuentro, Blanco ha incidido en que tienen que "ser capaces de definir objetivos claros, líneas y ámbitos de intervención concretos" y "establecer metodologías de evaluación de resultados para que, a través de las conferencias sectoriales, se retorne en conclusiones a este comisionado de cómo funcionan las políticas públicas que involucran e implementan los problemas demográficos y territoriales que sucumben a muchas comunidades autónomas", ha detallado.

El responsable de la Junta ha explicado que han solicitado esta reunión "para continuar con los trabajos" que se están realizando desde la región en esta materia, por lo que ha trasladado a la comisionada el "informe de posición" de Extremadura que fue presentado la semana pasada al Consejo de Gobierno "para abordar el desafío demográfico y territorial".

Blanco ha añadido que también ha "compartido" con Isaura Leal "calendarios, metodología y próximos encuentros" con el resto de las comunidades autónomas que están "implicadas en esta estrategia nacional", ha matizado.

A este respecto, ha señalado que Isaura Leal le ha planteado que "tiene la intención de convocar de nuevo al Comisionado con todas las comunidades autónomas a lo largo del mes de septiembre" por lo que "probablemente en lo que quedara de año o principio del que viene se podría tener un marco de trabajo de metodología, de ámbitos de intervención y de políticas públicas de actuación".

"En cualquier caso, está ya trabajando (Leal) en ello con mucha intensidad", ha afirmado Blanco al tiempo que ha evidenciado que "lógicamente lo que se tenga que presentar y trabajar tiene que ser en común acuerdo y consenso" con las comunidades autónomas.

Por ello, el secretario general de Presidencia ha señalado que "el primer paso" es convocar a las regiones y "establecer esa interlocución y esa metodología multinivel de trabajo" que son "necesarias" para "implementar y evaluar los resultados", ha explicado.

Finalmente, Blanco ha lamentado que dicha metodología "no está creada a pesar de que el Comisionado lleva un año de funcionamiento", toda vez que ha recordado que "no ha sido la primera vez" que desde Extremadura piden esta metodología, ya que lo solicitaron a la anterior comisionada porque es "fundamental" para que la Estrategia "no fuera solamente un documento sino una realidad política trasladable" al Boletín Oficial del Estado.