Extremadura pone en marcha un "bono digital" de 240 euros anuales para que colectivos vulnerables contraten Internet

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un "bono digital" de 240 euros, repartidos en doce mensualidades, destinados a colectivos vulnerables de la región para la contratación de servicios de conexión de banda ancha o el incremento de la velocidad de los ya contratados a través de operadores adheridos a este programa.

De esta forma, a través de este bono digital se aplicará un descuento mensual de 20 euros en la factura emitida por el operador-colaborador adherido a este programa, al que la Junta de Extremadura ha destinado un total de 858.960 euros.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles este decreto por el que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, y se aprueba la única convocatoria, según ha informado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa en Mérida, en la que ha señalado que se trata de la primera vez que se convocan estas ayudas.

El objetivo de este "bono digital" es "reducir al mínimo posible el número de ciudadanos de colectivos vulnerables, que en estos momentos en sus viviendas no disponen de conectividad por causas económicas o por no conocer su potencialidad", ha resaltado el portavoz de la Junta, quien ha considerado que "en una sociedad en la que creemos en la igualdad de oportunidades, no puede ser que por motivos económicos, haya personas que no puedan estar conectados a la red".

Y es que, según ha señalado, la conexión a Internet "en estos momentos es vital para temas de sanidad, de educación", por lo que "no puede ser que haya niños que por motivos económicos, en su vivienda no puedan conectarse a la red", de ahí la puesta en marcha de este "bono digital" que supondrán ayudas a colectivos vulnerables para que puedan tener conectividad en sus viviendas.

Este "bono digital" lo pueden recibir familias que estén cobrando el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Extremeña Garantizada, con el objetivo de que "nadie se desenganche de la red por motivos económicos", ya que esta conexión "garantiza la igualdad de oportunidades".

Cabe destacar que estas ayudas tienen por objeto desarrollar las bases establecidas en el Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 17 de noviembre de 2021.

Así,tendrán la condición de destinatarios de las ayudas las personas o unidades familiares que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Extremeña Garantizada.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, serán subvencionables los gastos asociados a la contratación de nuevos servicios, que incluirá un paquete de conexión a banda ancha, o el incremento de la velocidad de los ya contratados, desde una ubicación fija con una velocidad mínima de 30 Mbit por segundo en sentido descendente y prestados por un operador de comunicaciones electrónicas adherido.