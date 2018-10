Extremadura es la región con menor capacidad de ahorro del país, según un informe de Rastreator

Publicado 30/10/2018 17:05:38 CET

MADRID/MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura es la región con menor capacidad de ahorro del país, ya que los extremeños que sí consiguen ahorrar tan sólo reservan una media de 193 euros al mes, la cifra más baja del país, según se desprende de un estudio realizado por Rastreator con motivo del Día Mundial del Ahorro, que se celebra el día 31 de octubre, en el que analizan las tendencias y hábitos de ahorro de los españoles.

Así, un total de 170.3631 extremeños (el 26,1 por ciento) no consigue ahorrar nada final de mes, un porcentaje que está en la línea de la media nacional (26,7 por ciento).

De igual modo, el número de ahorradores en la región ha descendido un 22,7 por ciento respecto al año anterior, lo que equivale a 141.317 ahorradores extremeños menos (623.751 en 2017 frente a 482.434 en 2018), informa en nota de prensa Rastreator.

Además, un 52,17 por ciento declara que ahorra menos de 200 euros mensuales, mientras que el 19,57 por ciento asegura poder ahorrar entre 200 y 500 euros, y tan sólo el 2,17 por ciento consigue ahorrar más de 500 euros.

De igual modo, la falta de ingresos suficientes supone el principal obstáculo para el ahorro de los extremeños. Así, la mayoría de los extremeños no está satisfecha con su nivel de ahorro. De hecho, un 93,48 por ciento asegura que no ahorra lo suficiente, siendo la insuficiencia de ingresos motivo por el que el 58,7 por ciento de los extremeños no ahorra o no consigue ahorrar más.

Como obstáculos para el ahorro en la región, a la insuficiencia de ingresos le siguen los gastos imprevistos (un 43,48 por ciento de los extremeños aluden a este problema), el apoyo económico a terceros (15,22%) y el endeudamiento (13,04 por ciento).

Además, un 13 por ciento de los encuestados de Extremadura afirma que gasta más de lo que ingresa y un 10,9 por ciento asegura que no ahorra o no ahorra más porque prefieren destinar su dinero a los caprichos.