Extremadura sigue líder en 2019 en España en donación de sangre, que cae un 4,77% de enero a mayo de 2020 por el Covid

MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura se ha mantenido en 2019 a la cabeza en España en donación de sangre por habitantes, un hecho que viene ocurriendo desde el año 2014.

Además, la región ha acumulado entre enero y mayo del presente año un caída del 4,77 por ciento en la donación de sangre respecto al mismo periodo de 2019 como consecuencia de la pandemia del Covid-19, aunque "no es un número malo, y menos comparado con otras comunidades autónomas cuando se compara por población", y evidencia que el coronavirus "no ha afectado de manera importante" a la hemodonación en Extremadura en lo que se lleva de 2020.

De este modo lo ha reseñado en rueda de prensa este lunes en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha agradecido estas cifras "enormemente" al equipo de colectas del Banco de Sangre Regional y a las hermandades de donantes de sangre en Extremadura, y ha incidido en que con ello se podrá hacer frente "sin problema" a las necesidades de sangre en la región.

"Y esto nos va a permitir que con la normalización de intervenciones quirúrgicas que llevamos en el Servicio Extremeño de Salud y el incremento en la actividad quirúrgica podamos hacer frente sin problema debido al hecho de la hemodonación", ha recalcado.

Con ello, en concreto, ha destacado que la comunidad autónoma de Extremadura se mantiene en 2019 como la región a la cabeza en España en el número de donaciones por habitante, un puesto que ostenta desde 2014.

Así, en 2019 ha habido 47.887 donaciones de sangre totales en Extremadura, lo que supone 395 donaciones más respecto a 2018 (un 0,83 por ciento de incrementa), y significa un índice de 45,6 donaciones por cada 1.000 habitantes en 2019 (un 1,79 por ciento más que en 2018).

De igual modo, un total de 31.770 personas han donado sangre en la comunidad en 2019, que son 377 donantes más que en 2018, y se han incorporado 3.805 donantes nuevos en 2019 (con 70 donantes más incorporados que en 2018).

Asimismo, en 2019 se han distribuido 659 concentrados de hematíes más que en 2018, de tal forma que entre los hospitales de la red pública y privada en Extremadura se han distribuido el pasado año 44.230 concentrados de hematíes, 35.701 bolsas de plaquetas, y 4.008 bolsas de plasma.

Al mismo tiempo, en cuanto a la edad de los 51.600 donantes de sangre 'vivos' (que participan en las donaciones de alguna forma) en Extremadura, el 24,1 por ciento cuentan con entre 18 y 30 años; el 36,3 por ciento tienen entre 31 y 45 años; y el 39,6 por ciento tienen entre 46 y 65 años.

PERIODO DEL CORONAVIRUS

Por otra parte, entre enero y mayo de 2020, con respecto al mismo periodo de 2019 se ha registrado un descenso del 4,77 por ciento en las donaciones de sangre en Extremadura.

Aún así, frente a las 20.188 donaciones de sangre acumuladas en la región entre enero y mayo de 2019, en el presente año Extremadura en el mismo periodo 19.224 donaciones, lo que a su juicio "no es un número malo, y menos comparado con otras comunidades autónomas cuando se compara por población", ha apuntado Vergeles.

Así, ha agradecido estas cifras "enormemente" al equipo de colectas del Banco de Sangre Regional y a las hermandades de donantes de sangre en Extremadura, que han permitido que el coronavirus "no haya afectado de forma importante" al hecho de la hemodonación en la comunidad entre enero y mayo de este año.

HERMANDADES

A su vez, el presidente de Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, Jesús Domínguez Cuesta, ha agradecido "ínfinitamente" a los donantes extremeños, así como a los alcaldes de la región que han permitido "cambiar toda la estructura" en la materia de donación de sangre; y también a los medios de comunicación por su labor de difusión de las colectas y para crear "cantera" joven.

Tras recalcar así que "Extremadura puede presumir como número 1 de España y tal vez de Europa", ha recordado el carácter altruista y solidario de los extremeños. "Seremos los más pobres en renta per cápita pero lo más ricos en corazón", ha subrayado.

"Hacemos de todo para que no falte sangre en los quirófanos", ha apuntado igualmente Jesús Domínguez, quien ha apuntado también la importancia de no hacer caso de los bulos que puedan circular sobre donación de sangre, como uno que según ha dicho que indicaba que donantes de sangre en la zona norte de Cáceres estaban "contagiados todos" del coronavirus por haber donado. "No hay que hacer daño moral como en esta ocasión", ha subrayado.

Al mismo tiempo, Domínguez ha pedido que los medios de comunicación sigan apoyando la donación de sangre, puesto que "son casi el primer poder". "Esto es como una empresa, hay que sembrar, hay que cuidar, hay que regar y luego recoger el fruto", ha espetado.

ALTRUISMO

De su lado, tras subrayar que "sin donación de sangre no hay donación de órganos", y destacar el trabajo del Banco de Sangre Regional y de las hermandades de donantes de sangre y voluntarios en la comunidad, José María Vergeles ha recalcado que "sin donación de sangre no hay donación de órganos".

En este sentido, ha destacado que "el altruismo y la generosidad de los donantes de sangre permite al SES que pueda funcionar normalmente", así como que "cada donación que se produce salva tres vidas"; y ha defendido que la coordinación en materia de hemodonación en la comunidad ha sido "un éxito", hasta el punto de que Extremadura lleva varios años siendo "los primeros de España en el número de donaciones por población.

Así, ha explicado que "cada producto de donación se divide en tres parte diferentes: en un concentrado de hematíes (lo que se utiliza cuando se pierde sangre); en una bolsa de plasma (que se usa cuando la gente está 'chocada', es decir, tiene la tensión arterial lo suficientemente baja por distintos motivos como para que no pueda remontar desde el punto de vista de la circulación en el organismo); y las plaquetas (para personas que tienen problemas de coagulación)".

De este modo, ha incidido en que "la sangre es útil, fundamental, necesaria" en accidentes, cirugías, tratamientos de enfermedad de la sangre, problemas de coagulación, y "también dan calidad de vida", ya que "por ejemplo, pacientes oncológicos que con el tratamiento de quimioterapia se produce una bajada de defensa muy importante, el ponerle un concentrado de hematíe les permite no sólo mejorar su calidad de vida sino que se le pueda volver a poner el tratamiento".

En este sentido, ha indicado como ejemplo que para un trasplante de hígado de media se necesitan aproximadamente 60 bolsas de sangre.

MOMENTOS "COMPLICADOS"

Al mismo tiempo, el consejero de Sanidad ha agradecido el trabajo en materia de hemodonación durante los momentos "tan complicados" de la pandemia del coronavirus, donde los equipos de colectas y los colaboradores "han dado el do de pecho", lo que ha permitido que "el descenso se preveía en número de donaciones ha sido muy inferior" al que se preveía.

También, ha advertido de que "es posible" que en los últimos tiempos se hayan vivido bulos en Internet que tienen que ver con que se necesita un determinado tipo de sangre y que se acuda a realizar la colecta, y ante lo cual ha recordado que si esta información no procede de forma oficial de las hermandades de sangre o del Banco de Sangre no se debe acudir al llamamiento.

"El producir un llamamiento cuando no se necesita significa que el donante cuando va a donar las colectas no están preparadas para que se done puesto que no se necesita esa sangre, y por tanto se desincentiva la labor del donante", ha señalado Vergeles ante los bulos.