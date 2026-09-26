La Feria de la Miel de Montalvão (Portugal) refuerza la unión entre las localidades de ambos lados de La Raya

(Dcha De La Imagen) El Presidente De La Diputación De Cáceres, Miguel Ángel Morales, Participa En La Inauguración De La Feria De La Miel 2026 De La Localidad Portuguesa De Montalvão, A 26 De Septiembre De 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este sábado en la inauguración de la Feria de la Miel 2026, celebrada en la localidad portuguesa de Montalvão, un encuentro que pone en valor la cultura, las tradiciones y, especialmente, los lazos de convivencia y cooperación que unen a las localidades de ambos lados de La Raya.

La inauguración ha contado también con la presencia de representantes de las Cámaras Municipales de Nisa y Castelo de Vide, así como de las Juntas de Freguesia de Montalvão y Póvoa e Meadas y del alcalde de Cedillo, entre otros representantes institucionales.

La Feria de la Miel se convierte así en un nuevo punto de encuentro entre las poblaciones de este territorio transfronterizo, poniendo de manifiesto unas relaciones sociales, culturales y económicas que se han mantenido y fortalecido a lo largo de los años.

En este contexto, durante el encuentro se ha puesto de relieve la importancia que para ambos territorios tiene la construcción del esperado puente internacional sobre el río Sever, una infraestructura que conectará la localidad cacereña de Cedillo con Montalvão y que permitirá reducir en hasta 85 kilómetros los desplazamientos entre ambas zonas.

El proyecto, según ha explicado la Diputación de Cáceres en un comunicado, responde a una "reivindicación histórica" de los municipios y de la ciudadanía de La Raya, que durante más de 30 años han reclamado una conexión directa que facilite la movilidad y refuerce las relaciones entre España y Portugal.

El inicio de las obras mantiene como horizonte el próximo mes de octubre, tal y como se señaló durante una reciente reunión de seguimiento celebrada en Nisa, en el distrito portugués de Portalegre, en la que participaron representantes de los distintos territorios e instituciones implicados en el proyecto.

La Diputación Provincial de Cáceres continúa apostando por la cooperación transfronteriza y por el impulso de infraestructuras que contribuyan a mejorar la conexión, las oportunidades y la calidad de vida de quienes viven en ambos lados de La Raya.

"La celebración de la Feria de la Miel vuelve a demostrar que, más allá de las fronteras administrativas, existe un territorio compartido, con tradiciones, cultura y vínculos que unen a su ciudadanía", ha concluido el comunicado de la institución provincial.