Fernández Vara mantiene que la derecha "no tiene proyecto" para Extremadura y solo "dice lo que la gente quiere oír"

CÁCERES, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la derecha "no tiene proyecto" para la región y solo "dice lo que la gente quiere oír", en relación al anuncio de bajar los impuestos.

"El único proyecto del PP es bajar impuestos", ha señalado el líder socialista, quien ha recordado que en la legislatura que gobernó el PP en la región se bajaron los impuestos "a cambio de cerrar las urgencias rurales, eliminar las becas, eliminar los seguros agrarios o de imponer el copago farmacéutico".

En este sentido ha recalcado que "el PP miente cuando dice que va a bajar impuestos", ya que tanto Rajoy como Monago subieron más de 50 impuestos como el IVA, el impuesto al sol, las tasas universitarias, o el impuesto al gasoil. Por eso, "no son de fiar" ha zanjado el candidato socialista, que ha participado esta tarde en Cáceres en un acto de presentación de Luis Salaya como candidato a la alcaldía de Cáceres en el que ha participado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vara ha resaltado que el proyecto socialista en Extremadura es un proyecto "colectivo" en el que "le decimos a la gente no solo lo que quiere oír, sino también lo que debe oír", ha matizado el candidato. "Más igualdad, más empleo, más pensiones dignas, educación pública, sanidad de calidad y cuidado de nuestros mayores", son algunas de las claves para "construir una sociedad con derechos y obligaciones, las que funcionan", ha añadido.

Respecto a ese futuro, ha resaltado que "Extremadura tendrá una tasa de paro por debajo de la media española en tan solo unos años", debido a las industrias que se van a implantar en la región y que van a generar un desarrollo económico y social para el que hará falta capacitación profesional de los jóvenes que se quedarán en su tierra.

Y es que para Fernández Vara "el gran avance de Extremadura" ha sido pasar de un abandono escolar del 40% en los años 80 cuando en España esa tasa era del 25%, a poco menos del 10% en los tiempos actuales, cuando en el resto del país es de 12%.

"El futuro está en nuestros colegios e institutos y en toda la inversión que hemos realizado en tecnología, robotización, nuevos instrumentos de comunicación" y otras herramientas y recursos educativos que servirán para dotar a las empresas de la mano de obra que necesitarán esos proyectos industriales que servirán para "darle la vuelta al curso de la historia", para conseguir que "desde este momento le vaya bien a España y a Europa si le va bien a Extremadura".

En su intervención en el Palacio de Congresos de la capital cacereña ante más de 1.000 personas, Vara se ha referido al problema de la sequía, y se ha mostrado confiado en que "al igual que en la pandemia, en las catástrofes naturales o en las consecuencias de la invasión de Ucrania", el Gobierno de España "estará con los que están pasando más dificultades en estos momentos, como son los agricultores y ganaderos".

UN ALCALDE QUE PIENSA

Respecto a Luis Salaya, el líder de los socialistas extremeños ha dicho que es uno de los alcaldes que más tiempo dedica a pensar en su ciudad y en lo que mejor le puede venir. "Tienes una virtud innata que es la de antes de actuar intentar hacer un buen diagnóstico de la situación de la ciudad", le ha dicho al candidato a la alcaldía cacereña.

Fernández Vara ha dicho que "no" tiene ninguna duda de que Salaya repetirá como alcalde de Cáceres pero ha lanzado un mensaje en el sentido de que si gana las elecciones "que le permitan gobernar". "Nosotros no nos presentamos a unas elecciones para ganar nosotros, sino para que ganen los que no se pueden comprar su sanidad, su educación, su vida", ha sentenciado.

"Cáceres tiene una situación magnífica para hacer frente al futuro pero hay que dar un paso más y no hay que renunciar al proceso de industrializacion", ha resaltado Fernández Vara, quien ha insistido en que el reto no es que vengan muchas empresas, sino que se le dé la respuesta que van a necesitar.

También se ha referido a las ayudas que está recibiendo la región, que representa el 2,3% de la población nacional pero a la que está llegando más del doble de financiación para llevar a cabo esos proyectos que protagonizarán una revolución industrial en la región.

Respecto al lema elegido por el PSOE para el 28M 'En, por y para Extremadura', ha explicado que el "en" se refiera a las costumbres y la historia de la región; "por" hacec alusión a "nuestra actitud valiente, ambiciosa y audaz para aprovechar las oportunidades" y "para" es el proyecto colectivo que se ha creado.

"Por eso os digo un mensaje muy claro y es que tenemos que salir a comernos el mundo porque nos lo podemos comer. Hemos estado demasiado tiempo pendientes de lo que los demás querían hacer por nosotros... pero ahora ha cambiado y en este modelo de crecimiento Extremadura es imprescindible para España y para Europa", ha concluido.