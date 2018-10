El Festival de Teatro Clásico de Mérida ilustrará el cupón de la ONCE del 20 de agosto

Publicado 07/08/2018 13:43:08 CET

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una imagen del frontis del Teatro Romano de Mérida junto al logotipo del Festival Internacional de Teatro Clásico ilustrará el cupón de la ONCE del próximo 20 de agosto.

En total se editarán 5,5 millones de billetes que difundirán por todo el país este evento cultural que arrancó el pasado 29 de junio y que concluirá el próximo 26 de agosto.

Este cupón ha sido presentado este martes en Mérida (Badajoz) por el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y el director territorial de la ONCE, Fernando Iglesias.

En su intervención ante los medios, Cimarro ha dicho que el hecho de que la imagen del Festival de Teatro Clásico ilustre un cupón de la ONCE es como "si ya hubiese tocado", por lo que supone la difusión de esta cita teatral por España y porque indica también la "elevada relevancia" que ha alcanzado el certamen a nivel nacional e internacional.

Asimismo, ha hecho hincapié en que a la ONCE y al Festival de Teatro Clásico de Mérida les une un "objetivo social" que no es otro que el hacer que las personas discapacitadas de cualquier tipo "no tengan limitaciones" en su día a día y puedan trabajar o disfrutar del cultura y el ocio como el resto de personas.

De esta forma, ha recordado los esfuerzos del Festival por favorecer que todas las personas puedan acceder al Teatro Romano independientemente de sus capacidades, además de resaltar que desde el 2012 se han implementado medidas en ese sentido.

Así, las funciones del domingo del Festival de Teatro Clásico de Mérida cuentan desde este año con sistemas de audiodescripción, al igual que una de las funciones de la extensión del Festival en el Teatro Romano de Medellín.

"Compartimos con la ONCE esa tarea de hacer un mundo sin barreras, por eso estamos especialmente orgullosos de ser la imagen de uno de los sorteos del cupón", ha resaltado el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado lo que supondrá los "5,5 millones de impactos publicitarios" que representa la edición de los cupones con la imagen del Teatro Romano de Mérida y del Festival de Teatro.

También ha recordado que se marcó como objetivo desde que llegó a la Alcaldía de la capital extremeña hacer de Mérida una "ciudad para las personas" y "accesible", al tiempo que ha valorado que "muy pocos" festivales hacen el esfuerzo que realiza el emeritense para hacer accesible el teatro a las personas con algún tipo de discapacidad.

Finalmente, el director territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, ha reconocido la lucha por hacer de Mérida una ciudad cada vez más accesible, ya que eso repercute tanto en las personas con discapacidad permanente, así como en las que en algún momento atravesarán por una situación de discapacidad.

Asimismo, Iglesias ha expuesto que la ONCE, además de ilusión, vende confianza, ya que dicha institución ofrece servicios sociales de calidad a más de 2.000 personas en Extremadura y que les permite ser "ciudadanos de primera categoría".

De la misma manera, ha agradecido la "sensibilidad" del Festival de Teatro de Mérida en cuanto a favorecer la accesibilidad de todas las personas a este evento cultural, uno de los "mayores emblemas" de la región.