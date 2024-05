La FP en Extremadura el curso 24/25 será 100% dual e incopora ciclos con más de 300 plazas demandadas por Envision

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El plan de Formación Profesional de Extremadura para el curso 2025-2025 tendrá una oferta que, por primera vez, será 100% dual --para los primeros cursos-- y con un plan específico para atender la demanda de grandes proyectos empresariales, como el caso de la gigafactoría de baterías para coches eléctricos de Navalmoral de la Mata, con plazas que superan los 300 puestos que necesita para su "arranque".

Así lo han avanzado en una rueda de prensa conjunta los consejeros de Educación, Mercedes Vaquera, y de Economía, Guillermo Santamaría, departamentos encargados de elaborar conjuntamente una oferta de 567 ciclos, entre básicos, medios y superiores, para los que se destina un presupuesto de 97 millones de euros; además de 22 cursos de especialización y 122 certificados de acreditación, con una inversión de 6 millones.

De esta forma, en total serán 711 opciones para un total estimado de 24.834 alumnos, unos 1.500 más que en el curso anterior, así como la participación de entre 4.500 y 5.000 empresas adheridas al programa formativo para la realización de las prácticas para las cuáles se elaborará un convenio marco que regulará el proceso de una forma más ágil y sencilla.

Un programa formativo con el que se pretende dar solución al desequilibrio entre oferta y demanda actual del mercado de trabajo. "No podemos consentir que hayan empresas que no encuentren trabajadores cualificados y que los alumnos cualificados no encuentren su lugar en el sistema productivo actual de nuestra región, de Extremadura", ha señalado la consejera sobre este "grave problema" que afecta "muy especialmente" a los jóvenes extremeños.

