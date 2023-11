Gallardo dice sobre si aspirará a suceder a Vara que no descarta "nada en la vida", incluso seguir sólo como militante

MÉRIDA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado sobre si se postulará o no para suceder a Guillermo Fernández Vara como secretario general del PSOE en Extremadura que él no descarta "nada en la vida", incluso "seguir trabajando" desde su pueblo como "militante".

En todo caso, ha remarcado --sin confirmar ni rechazar si aspirará o no a suceder a Vara-- que primero los órganos de decisión del partido tendrán que marcar el calendario para el relevo al frente del PSOE extremeño para, entonces, pronunciarse en su caso sobre la cuestión.

"Yo que soy profundamente un clásico de lo que representa el partido (el PSOE) y que el partido en sus órganos de decisión toma la iniciativa en calendario, a partir de esos calendarios es cuando las personas han de decir 'pues yo puedo o no puedo liderarlo', y es cuando habrá que hablar en cualquier caso", ha apuntado a preguntas de los medios durante la presentación este miércoles en Mérida de iniciativas turísticas --junto al alcalde de dicha ciudad, Antonio Rodríguez Osuna--.

"Yo soy un clásico y hasta que Guillermo Fernández Vara como secretario general no nos marque ese calendario y se apruebe pues lógicamente soy un miembro de la Ejecutiva que intentará aportar a ese calendario", ha añadido al respecto.

De igual modo, preguntado sobre si cuando se mira ante el espejo de las primarias del PSOE se ve 'guapo', Gallardo ha dicho: Yo lo que me veo, nunca me vi guapo aunque algunas veces los que tienes en tu entorno te digan que eres guapísimo y no siempre es tal..."

"Yo lo que me veo es como un alcalde que lleva 20 años con mayorías absolutas en su pueblo y que trabaja profundamente desde Villanueva de la Serena y desde la Diputación para construir Extremadura, es lo que me veo hoy", ha remarcado.

EL PSOE TIENE "GRANDES PERSONAS"

Asimismo, Gallardo ha defendido en alusión a los posibles aspirantes a suceder a Fernández Vara como líder del partido en la región que "el PSOE tiene grandes personas desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de trabajar desde abajo precisamente para conocer la realidad de esta tierra y saber también hacia dónde van esas iniciativas".

"Y en ese sentido, yo que soy profundamente un clásico de lo que representa el partido (el PSOE) y que el partido en sus órganos de decisión toma la iniciativa en calendario y a partir de esos calendarios es cuando las personas han de decir 'pues yo puedo o no puedo liderarlo' y es cuando habrá que hablar en cualquier caso", ha apuntado.

"De los 40 años que llevamos con Estatuto de Autonomía 36 han sido gobernados por el PSOE y cuatro hemos visto mucha imagen y mucha mercadotecnia, que son los que representa el PP. Esos 36 años han pasado de ser la Extremadura donde todo lo tenía que hacer la Junta a la Extremadura donde por suerte ya tenemos sectores y representantes de cada uno de esos sectores para que sean ellos los que lleven la iniciativa", ha apuntado.

"Por lo tanto, estamos en la Extremadura de la autoestima. El PSOE tiene grandes personas desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de trabajar desde abajo precisamente para conocer la realidad de esta tierra y saber también hacia dónde van esas iniciativas", ha señalado Miguel Ángel Gallardo.