Gallardo dice que "todavía" no ha dicho si se va a presentar para suceder a Vara y muestra su respeto por "los tiempos"

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que "todavía" no ha dicho si se va a presentar a unas primarias del PSOE extremeño para suceder a Guillermo Fernández Vara como secretario general, ante lo que ha expuesto que es del partido "clásico", lo cual significa que respeta "los tiempos".

Así, ha remarcado que a fecha de este viernes lo que puede decir es que esta tarde, como miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE extremeño, escuchará a su secretario general, Guillermo Fernández Vara. "Y cuando nos traslade el calendario, el resto hablamos. Pero yo soy del PSOE clásico", ha apuntillado.

De esta manera se ha pronunciado Gallardo, a preguntas de los periodistas en Badajoz sobre la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional que celebra en la tarde de este viernes el PSOE de Extremadura, sobre los nombres que suenan como posibles candidatos en unas primarias para suceder al secretario general de la formación y respecto sus intenciones en las mismas.

A este respecto, ha abundado en que lleva escuchando nombres "prácticamente" desde que Guillermo Fernández Vara dijo que iba a haber un congreso regional y que, "incluso estando en ejercicio" Vara, "ya se hablaba de quién lo sustituiría", al hilo de lo cual ha sostenido que los nombres "forman parte de un poco la lógica del momento" y que todos son personas con distintas experiencias.

Acto seguido, Gallardo ha trasladado en cualquier caso que "un proyecto político nunca habla mal de otro proyecto político" y que "lo puede confrontar, pero nunca hablar mal".

En este mismo sentido y preguntado por si se presentaría en el caso de que también lo hagan otras personas de la formación a las primarias del PSOE extremeño, ha abundado en que no le "condiciona" el número de compañeros que se puedan presentar. "Si me presento es porque tengo un proyecto político y si no me presento es porque no lo tengo", ha dicho.

Al mismo tiempo y en relación a que, en un proceso de primarias, se puede "lastimar" al que no sale elegido, el también alcalde de Villanueva de la Serena ha reconocido que no sabe "qué lastima a cada uno" y a que a él le "lastima más tener que dejar" su Alcaldía.

"Ante el riesgo de ganar pierdo mi Alcaldía, si fuera así, ¿eh? Que luego interpretan, si me presentara que no he dicho todavía si me voy a presentar", ha aseverado, para insistir: "cuando Guillermo Fernández Vara hable y le traslade a quien le debo de trasladar mi decisión, si hubiera que tomar una posición afirmativa, se lo comentaría", ha reafirmado a los periodistas, cuyo interés entiende.

Sin embargo, ha incidido en que también los periodistas tienen que entender el "interés" por preservar un partido como el PSOE que "no le pertenece a los socialistas", sino que "es el instrumento de los extremeños" que los socialistas gestionan, porque "en ningún caso" son "dueños de él". "Los dueños son los extremeños y como dueños que son los extremeños, porque son los verdaderos beneficiarios de su existencia, nosotros tenemos que preservarlo y yo lo voy a preservar siempre", ha concluido.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras presentar el Plan 'Diputación Contigo'.