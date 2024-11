Gallardo (PSOE) pregunta qué es lo que le "avergüenza" a Guardiola para no aclarar lo "acordado" con Vox en los PGEx

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha preguntado "qué ha acordado con Vox" la presidenta de la Junta, María Guardiola, para poder presentar este martes el proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma (PGEx) para 2025.

"Me pregunto qué ha pactado con Vox. Porque no olvidemos que, para aprobar unos presupuestos, previamente ha tenido que haber un pacto con Vox que la señora Guardiola, al día de hoy, no nos ha querido explicar", ha señalado Gallardo, que se pregunta "qué es lo que le avergüenza realmente".

Y es que, como ha remarcado a preguntas de los medios de comunicación en una visita a Jerez de los Caballeros, les ha emplazado a que este miércoles se conocerán los presupuestos regionales para 2025 a través de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y "por lo tanto se avergüenza de aquello que ha pactado con Vox".

También ha señalado que es la segunda vez que Guardiola "vuelve a pactar con Vox" y que "por lo tanto se siente cómoda ahí", así como que, "honestamente", cree que "ha perdido una enorme oportunidad" y, en concreto, "la oportunidad y un ofrecimiento, el que le daba el Partido Socialista, para tener unos buenos presupuestos, que partieran desde la centralidad y desde el interés para los extremeños y las extremeñas".

"Creo que eso es lo que se ha perdido en este curso, unos presupuestos acordados con el Partido Socialista que hubieran sido beneficiosos para el conjunto de los extremeños", ha concluido Gallardo.