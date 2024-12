Gallardo replica a Guardiola que el PSOE ha trasladado propuestas con "el silencio" por respuesta

BADAJOZ, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo ha replicado a la presidenta extremeña, María Guardiola, tras las declaraciones de este miércoles sobre la tramitación de los presupuestos regionales, que por parte de él mismo como hasta ahora líder de los socialistas en la región y la dirección actual les han trasladado "disposición al diálogo" y "propuestas cuya respuesta siempre ha sido el silencio", pero que "en cualquier caso está feo meterse en los procesos internos".

"Lo que tiene que hacer la señora Guardiola es sentarse, no ser tan soberbia, pensar más en los intereses de los extremeños y no estar dedicada permanentemente a seguir directrices de Madrid", ha remarcado, a la par que le ha valorado que si se plantea que "para poder haber un acuerdo siempre tiene que haber exigencias y renuncias, es decir, a qué está dispuesta a renunciar y qué está dispuesta a exigir para llegar a un acuerdo", no tiene que "mostrarle" a Guardiola "nada", porque "ya" le mostró su "disposición al diálogo". "Si ella quiere hablar tendrá que llamarnos".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por las declaraciones de este miércoles de Guardiola, quien ha recordado que en el PSOE "ahora mismo el liderazgo todavía no está claro", ya que van a celebrar un congreso en el que "igual cambian las cosas", y ha planteado que "si hay otro liderazgo con ganas de construir y de aportar, pues podremos aprobar el mejor presupuesto que merece Extremadura y los extremeños".

A tenor de estas declaraciones, Gallardo ha valorado que "en realidad María Guardiola cada vez que habla cambia la versión" y ha considerado que los periodistas han sido "testigos" de las veces que, por parte de él mismo como secretario general regional del PSOE y la dirección actual, le han trasladado "disposición" al diálogo o propuestas, "cuya respuesta siempre ha sido el silencio" y que "en cualquier caso está feo meterse en los procesos internos".

"Por otra parte, le agradezco que traslade que soy un líder que para ella es una alternativa de gobierno", ha continuado, para señalar que no cree que Guardiola "desee para el PSOE nada bueno" ni que les "vayan muy bien las cosas, porque eso es lo mismo que a ella le vayan peor", pero que "en cualquier caso" y "por suerte" la jefa del Ejecutivo regional "no elige, y como no elige no va a tener la oportunidad de decidir el liderazgo que desea".

Y es que, para Gallardo, son los militantes los que "van a decidir y eso es una cuestión del Partido Socialista, y lo van a hacer como siempre lo han hecho, con absoluta libertad y con alegría", mientras que preguntado por el caso en que ese liderazgo recaía en él mismo tras las primarias ha sostenido que lo que tiene que hacer Guardiola "es sentarse, no ser tan soberbia, pensar más en los intereses de los extremeños y no estar dedicada permanentemente a seguir directrices de Madrid".

"Si hace todo eso, si piensa en Extremadura, si no sigue directrices de Madrid y se pone a plantear, o mejor dicho, a ver que para poder haber un acuerdo siempre tiene que haber exigencias y renuncias, es decir, a qué está dispuesta a renunciar y qué está dispuesta a exigir para llegar a un acuerdo", ha aseverado, no tiene que "mostrarle" a Guardiola "nada", porque "ya" le mostró su "disposición al diálogo".

No obstante, ella "decidió", "porque creía que sus socios de gobierno se la iban a aprobar", "despreciarnos y por lo tanto si ella quiere hablar tendrá que llamarnos".

PRIMARIAS DEL PSOE

Sobre dichas primarias y su valoración después de que la también candidata Esther Gutiérrez, le haya reclamado este miércoles "transparencia" en los gastos de la campaña de dichas primarias, Gallardo ha expuesto que se ha propuesto "algo muy importante" y lo va a cumplir "a rajatabla" y, aunque "es verdad" que los procesos de primarias "siempre tienen tiras y aflojas y uno tiene la sensación que cuando no responde parece que está otorgando", le va a trasladar lo que se propuso, como es "no hablar absolutamente nada, ni discrepar nada" sobre su compañera.

"No piensen que yo les voy a trasladar ningún tipo de mensaje que sea más allá del silencio. Yo sé lo que hago, que es lo que he hecho siempre, y no es distinto a lo de las primarias de hace nueve meses", ha incidido, para insistir en relación a dicha transparencia que las primarias "acaban de comenzar" y "todavía no han terminado".

Miguel Ángel Gallardo ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su participación, en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz, en el tradicional desayuno de Navidad con los medios en El Hospital Centro Vivo.