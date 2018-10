García Seco destaca la "importancia" de contar con los alcaldes en el plan de eliminación del camalote en el Guadiana

Publicado 26/09/2018 17:34:51 CET

La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, se ha reunido este miércoles con los alcaldes de las 18 localidades afectadas por la invasión del camalote en el río Guadiana para informarles de los detalles del Plan Estratégico para la eliminación de esta planta invasora y a quienes ha trasladado la "importancia" de contar con ellos y de hacerles "partícipes" del plan.

En este sentido, la delegada ha subrayado la "buena disposición" de los alcaldes y la valoración "positiva" que han hecho del citado plan, sobre lo cual ha considerado la "importancia" de contar con la colaboración de los regidores, que son "muy sensibles a este problema" y que ya en otras ocasiones han trasladado la situación del río en sus localidades.

También ha abogado por hacerles "partícipes del proyecto" y "colaboradores necesarios" en cuanto a la "calidad" de las actuaciones, a la vez que ha abogado por "conseguir mantener el río limpio una vez que finalice esta fase intensiva".

En la reunión ha participado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, así como alcaldes o representantes de las localidades de Badajoz, Esparragalejo, Valdetorres, San Pedro de Mérida, Puebla de la Calzada, Don Benito, Montijo, Medellín, Lobón, La Zarza, Guadajira, Villagonzalo, Talavera la Real, Mérida, Barbaño, Villanueva de la Serena, Don Álvaro y Olivenza.

ETAPA DE "ALERTA TEMPRANA"

Al término de la reunión, la delegada del Gobierno ha destacado en declaraciones a los medios que en la misma se han explicado los detalles del Plan coordinado desde la Delegación del Gobierno y les ha trasladado la importancia de su colaboración para el seguimiento de las actuaciones de limpieza del camalote y, especialmente, en la etapa de "alerta temprana y vigilancia" una vez que se haya limpiado el río.

En concreto, Yolanda García Seco les ha expuesto el plan que divide el río en 11 tramos diferentes, atendiendo a las características de cada uno de ellos, y les ha recordado que la Unidad Militar de Emergencia (UME) se sumará al plan en torno a mediados de octubre con unos 130 efectivos, que actuarán en el tramo más cercano a la frontera portuguesa para evitar la expansión de la planta y que después irán actuando en otras zonas del río, según las necesidades de cada momento.

Al mismo tiempo, ha explicado, los recursos de la CHG y de Tragsa comenzarán la limpieza del río desde la desembocadura del río Zújar hacia abajo, dado que además de los efectivos de la UME la Confederación tiene previsto la incorporación de 100 nuevos trabajadores en una primera fase y otros 200 en el momento de mayor intensidad de recogida de la planta.

En opinión de la delegada, para hacer "una limpieza efectiva no solamente se trata de retirar el que está ahora mismo en el río", sino "sobre todo eliminar" el que se va a ir secando durante el invierno, cuando baja la temperatura del agua y pierde la actual "vigorosidad", y en una última fase, en la que más medios y manos de obra hay que emplear y que podría tener lugar en el primer trimestre de 2019, estar en "alerta temprana" y "vigilancia para evitar la expansión".

"Después de esta ya es una labor continua de mantenimiento del río limpio, con lo que cada año, mientras dure el peligro de esta invasión, habrá que recorrer con medios materiales, con barcos, con personal también en el río haciendo trabajo de obtención de imágenes, con drones, prevenir totalmente que esa invasión pueda volver a producirse", ha destacado sobre un trabajo "de urgencia", pero también "de mantenimiento en el tiempo, que es lo importante".

Así, ha alertado de que el camalote es una planta invasora y que se debe "impedir que cause daños en el ecosistema", de manera que además de eliminarla del río también se debe trabajar para que no se extienda a zonas que, hasta ahora, no han estado afectadas.

Sobre el presupuesto y plazos de este plan, García Seco ha señalado que el presupuesto se va a ver incrementado con nuevas contrataciones por valor de 3,5 millones de euros para incorporar hasta 200 trabajadores en la limpieza por parte de la CHG y que también se van a sumar otros medios no cuantificados como la UME.

PARECER DE LOS ALCALDES

Por su parte, el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, ha considerado que ha sido una reunión "muy productiva" en la que se ha planteado cómo "atacar" el camalote y ha felicitado el trabajo realizado, así como el "firme compromiso" de la Delegación del Gobierno para "atacar este problema" y que "no sea tan acuciante".

A su vez, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha sostenido que parece que hay una planificación "razonable" para intentar extraer el camalote que "en estos momentos invade nuestros ríos" e intentar "sostenerlo" posteriormente, a la vez que ha reiterado su petición de plantear en un futuro la extinción de la planta y ha lamentado que "parece que se va a garantizar menos" el "control" del nenúfar mexicano, que también afecta al Guadiana a su paso por la ciudad.