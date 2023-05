Guardiola considera el socavón de la N-523 un "monumento a la desidia" y critica que la región sea una "isla"

MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado el socavón de la N-523 el "mayor monumento a la desidia" y ha criticado que la región sea una "isla totalmente aislada" y "apartada" a la que a "nadie" parece importarle lo que le pase.

Guardiola ha destacado que este viernes ha querido iniciar la campaña electoral en este socavón que dejó la borrasca Efraín en la carretera entre Cáceres y Badajoz y que, en su opinión, es el símbolo de la "dejadez, el agravio y la desidia más absoluta" del Gobierno presidido por Pedro Sánchez con la región y una "metáfora perfecta de la desconexión" a la que la tiene sometida.

De este modo, ha criticado la candidata 'popular' que hace casi seis meses que se produjo el socavón y que, al parecer, "no ha sido tiempo suficiente" para el Gobierno central. "Ni para decirnos cuándo lo van a arreglar y tampoco para declarar zona catastrófica ni a La Roca de la Sierra ni a Puebla de Obando", ha aseverado.

También ha recalcado que en febrero se produjo un socavón parecido en Pontevedra y "en menos de un mes" estaba arreglado, además de recordar que fue muy criticada cuando dijo que si el socavón en la carretera extremeña hubiera pasado entre L'Hospitalet y El Prat de Llobregat "estaría solucionado". "Pero la verdad es que no me faltaba razón, me he equivocado bastante poco", ha apuntado.

Asimismo, Guardiola ha criticado que el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara no es sólo el Gobierno "del tren de la vergüenza", que es "la punta del iceberg", sino que es también el de los "institutos que se caen", el del vertedero de Salvatierra o es el de los "quirófanos inundados".

"Es la Extremadura de la mentira, es la Extremadura de las promesas, es la Extremadura de las primeras piedras, es la Extremadura del socavón", ha enumerado.

Por ello, la 'popular' ha mandado un "mensaje de esperanza" porque quedan 16 días para que se pueda producir un "cambio" y para que Extremadura tenga una presidenta que "alce la voz, que reivindique aquello que nos corresponde y para que cosas como esta no vuelvan a pasar".

"Yo sí que quiero pedir la confianza de los extremeños para que Extremadura siga hablando y sobre todo para que a Extremadura se nos siga escuchando dentro y fuera de nuestras fronteras y eso es lo que les ofrezco a los extremeños a partir del 28 de mayo", ha asegurado.