Guardiola señala que la sentencia del TSJEx sobre Elysium City "deja patente que al PSOE le pudo el ansia electoralista"

MÉRIDA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha aseverado este jueves que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula el decreto que aprobaba las obras del complejo Elysium City "deja patente que al PSOE le pudo el ansia electoralista" en este proyecto, pero "ni aún así fueron capaces de tener a su lado a la ciudadanía".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del PSOE sobre las razones que "llevan a la Junta de Extremadura a anunciar públicamente que no va a recurrir la sentencia" del TSJEx sobre el proyecto de Elysium City en Castilblanco.

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha considerado que Guardiola "no tiene proyecto para Extremadura y el problema es que tampoco quiere utilizar el proyecto del anterior ejecutivo" socialista, de ahí que no quiera recurrir esa sentencia del TSJEx que según ha recordado, "no es firme".

