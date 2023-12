Guardiola sitúa el "músculo democrático" que representa la Constitución frente al "muro" creado por Sánchez

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha situado el "músculo democrático" que representa la Constitución frente al "muro" creado, en su opinión, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Frente a ese muro lo que tenemos es una obra que fue voluntad de todos. Frente a ese muro lo que tenemos es una obra que es nuestro músculo democrático, una obra que dio sentido a un país que reclamaba casi a ciegas sus derechos, a una obra que hoy reivindicamos y que es la Constitución de 1978", ha destacado Guardiola.

La líder del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones durante un discurso pronunciado en la clausura este martes en Mérida del 'Encuentro por la Constitución' organizado por el Diario HOY.

Cabe destacar que en esta cita han intervenido de forma previa el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra; la magistrada y jueza decana de Mérida, Carmen Romero Cervero; el profesor de Derecho Constitucional de la UEx Gabriel Moreno, y el economista y abogado Javier Bardají.

OXÍMORON PRONUNCIADO POR PEDRO SÁNCHEZ

Guardiola ha planteado que cuando hace unas semanas escuchaba el discurso de investidura pronunciado por Pedro Sánchez se le vino a la cabeza el concepto de oxímoron cuando, en un "momento especialmente mesiánico", Sánchez dijo que su futuro gobierno se iba a erigir en un "muro de convivencia y de tolerancia".

"Los muros solamente sirven para dividir, para separar en dos mitades la realidad, como quien atraviesa una fruta con un cuchillo. Sirven para separar las visiones, sirven para protegerse de los demás, sirven para aislarse. Desde luego, solo sirven para protegerse quizás y huir de esa tentación del diálogo. Los muros jamás los son de convivencia, los muros jamás los son de tolerancia, todo lo contrario", ha asegurado Guardiola.

Por ello, y en su opinión, quien construye un muro tiene "mucho miedo", "no quiere escuchar" y está negando "los argumentos y las emociones de quien se ha quedado al otro lado de esa construcción siniestra". "Quien construye un muro jamás podrá ser un gobernante justo y para todos", ha recalcado.

En este sentido, ha abundado que Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, nacionalistas e independentistas pretenden que "medio país se hacine y se calle detrás del muro, que no haya alternativa, que no haya control, que no haya sombra y que no haya la más mínima crítica a su gestión".

"No quieren habitar en el Estado, lo que pretenden es que el Estado habite en ellos. Y la gente se echa a la calle. Y se echa a la calle por este motivo, porque frente a ese muro lo que tenemos es una obra que fue voluntad de todos. Frente a ese muro lo que tenemos es una obra que es nuestro músculo democrático, una obra que dio sentido a un país que reclamaba casi a ciegas sus derechos, a una obra que hoy reivindicamos y que es la Constitución de 1978", ha remarcado.

LA AMNISTÍA ES LA "MAYOR QUIEBRA DEMOCRÁTICA" QUE HA VIVIDO ESPAÑA

Por ello, para Guardiola, la proposición de Ley de Amnistía representa la "mayor quiebra democrática" que ha vivido España desde la aprobación de la "norma suprema", ya que Sánchez "ha comprado los siete votos de Junts con una carta de privilegios" que "dice mucho" de cuál es su objetivo y en el que "para nada" se encuentra un "sustento constitucional ni el respeto a esos valores superiores de igualdad, de libertad, de justicia, de pluralismo político".

En este sentido, la presidenta extremeña ha recordado que el 1 de octubre de 2017 ya hubo un "ensayo de ruptura de España" cuando se declaró "de forma unilateral por una parte de España", acontecimientos que tuvieron una "respuesta legal" que "no gusta a aquellos que se creen superiores al resto".

"Pero la solución a este grave conflicto no puede ser la amnistía, ni puede ser el olvido, ni puede ser la impunidad a delitos como el terrorismo o como la malversación. La solución, desde luego, no pasa porque intentemos enterrar y socavar todo esto, porque el olvido al final es lo contrario de la justicia y solamente la justicia es lo que nos permite tener Estados fuertes y convivencias pacíficas", ha defendido.

LOS EXTREMEÑOS NO SERÁN "CIUDADANOS DE SEGUNDA"

María Guardiola ha recalcado asimismo que no va a permitir que los extremeños se conviertan en "ciudadanos de segunda" si la "solidaridad interterritorial acaba dinamitándose". "Yo puedo aseguraros que como presidenta de la Junta y como representante del Estado en esta tierra ni me voy a callar ni me voy a resignar", ha reafirmado.

En este sentido, ha recordado que Extremadura siempre ha sido "leal a España" y cree que "ahora toca que el Gobierno de España sea leal con Extremadura", ya que la falta de inversiones está haciendo que la región tenga un "lastre importante" en su crecimiento.

De este modo, ha incidido Guardiola en que Extremadura ha cumplido al aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2024, que supera los 8.127 millones de euros, y "ahora toca que cumpla el Estado".

"Y yo no me estoy refiriendo al FLA ni a compensaciones aisladas por eso que se le va a conceder a Cataluña, no. Me estoy refiriendo a la falta de inversiones en autovías, en nuestra alta velocidad", ha indicado, además de recalcar que está hablando de cuantificar de "forma objetiva" el retraso en esa conectividad que ha tenido como consecuencia la "pérdida de competitividad" de las empresas extremeñas y de los sectores productivos.

"Hablo de esa brecha que lo que produce es un freno importante en nuestra industrialización y en la convergencia de Extremadura, porque es medible, porque es reparable y porque es de justicia. Nosotros vamos a pedir al Gobierno que haga una revisión y que concedan los recursos suficientes para cubrir el coste de los servicios de educación, de sanidad, de dependencia, para que los extremeños podamos recibir esos servicios en igualdad de condiciones que el resto de españoles", ha asegurado.

En este sentido, Guardiola ha anunciado que la región exigirá que se promueva un "crecimiento cohesionado de todos" y que haya un fondo de compensación interterritorial que se centre en las comunidades que más lo necesitan. "Porque Extremadura cuenta. Extremadura tiene que empezar a contar para el Gobierno central. Porque no pedimos nada que no merezcamos y que no nos corresponda", ha incidido.

Finalmente, la presidenta extremeña ha recordado que las palabras pronunciadas por el Rey Felipe VI en la apertura de la presente legislatura cuando dijo que "la obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida".

"Y ahí es donde quiero estar yo, como presidenta de la Junta de Extremadura, en la construcción de un refugio y no de un muro, en la construcción de un futuro para mi tierra, para Extremadura y para mi país, para España. Y desde luego lo voy a hacer con lealtad y lo voy a hacer escuchando a todos, a los que me votaron y a los que no me votaron también", ha remarcado.

En este sentido, María Guardiola ha asegurado que España se encuentra ahora mismo en una "encrucijada" pero se ha mostrado convencida de que va a salir de ella y lo hará "valorando aún más" la Constitución de 1978, que ha definido como un "hito histórico" y una "arquitectura excepcional para la convivencia y para el progreso".