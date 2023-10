María Guardiola valora las medidas "de impacto" de los primeros cien días de un gobierno con una salud "estupenda"

MÉRIDA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha subrayado las medidas adoptadas en los primeros cien días por un gobierno de coalición en la región entre el PP y Vox y que goza, como ha señalado, de una salud "estupenda".

Guardiola, quien este miércoles ha realizado un balance de los primeros meses de su Ejecutivo, ha valorado las "medidas de impacto" adoptadas y que tienen "repercusiones inmediatas" en los ciudadanos.

Entre ellas, ha incluido, la bajada del IRPF en el tramo autonómico, el fraccionamiento de pago de las deudas tributarias autonómicas, el cumplimiento con los funcionarios, la Tarifa Cero para nuevos autónomos o el aumento en las ayudas para libros o material escolar, entre otras.

De esta forma, la presidenta extremeña ha remarcado que estas acciones son "perfectamente reconocibles" en su programa de gobierno y también en el acuerdo de gobernabilidad que firmó el PP con Vox para la investidura.

"Nosotros tenemos un gobierno ambicioso que, por supuesto, va a seguir tomando decisiones. Yo estoy muy satisfecha, como presidenta de la Junta, de estos primeros 100 días. Estamos en el camino correcto, estoy convencida. Estamos en el camino de la competitividad, del crecimiento. Estamos en el camino del esfuerzo, del trabajo. Extremadura pidió cambio y cambio tiene que haber en todos los ámbitos y en todos los sectores", ha puesto en valor.

Asimismo, ha insistido en que su gobierno no fue llamado a "prometer, sino a cumplir" y ha recalcado que los miembros de su Ejecutivo quieren "ser parte de esa Extremadura del mañana, pero no como protagonistas, sino como acompañantes de la capacidad y de la dignidad del pueblo extremeño. Esto es solamente principio, tenemos cuatro años por delante y desde luego no vamos a bajar los brazos".