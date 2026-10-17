Herido de carácter "menos grave" un hombre tras recibir un tiro en el hombro mientras cazaba en Guijo de Coria

CÁCERES, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha resultado herido "menos grave" tras recibir un tiro en el hombro mientras cazaba este sábado, día 17, en Guijo de Coria (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 10,40 horas, y como consecuencia del mismo el herido ha sido trasladado hasta el Hospital de Coria, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el "accidente de caza".

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES en Coria y una patrulla de la Guardia Civil.