Herido grave un hombre de 64 años atropellado por un tractor en una finca de Casillas de Coria

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CÁCERES, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años de edad ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un tractor en una finca de la localidad cacereña de Casillas de Coria, hasta donde se ha trasladado la Guardia Civil para investigar las causas del siniestro.

Una llamada al 112 de Extremadura sobre las 9,20 horas de este miércoles ha alertado del accidente ocurrido en una finca sita en la carretera CC-157.

La víctima ha sido atendida por diversos traumatismos y posteriormente trasladada en una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud al Hospital de Coria.