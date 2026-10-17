Herido grave con traumatismo craneal y en la columna un motorista en un accidente de tráfico en Hinojosa

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 32 años ha resultado herido de carácter grave (con traumatismo craneal y en la columna dorsal) tras un accidente de tráfico sufrido con la moto en la que circulaba este sábado, día 17, en Hinojosa de Valle (Badajoz).

El suceso, por el que el varó herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, ha tenido lugar sobre las 14,50 horas en el kilómetro 12,700 de la carretera BA-079, en Hinojosa del Valle.

Tras una llamada telefónica al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, un helicóptero medicalizado, medios del Punto de Atención Continuada de Ribera del Fresno, y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.