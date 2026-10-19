En estado crítico al quedar atrapado en un camión tras volcar en la Ex-201 en Bodonal de la Sierra

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha salido de la vía y posteriormente ha volcado en la carretera Ex-201, a la altura de Bodonal de la Sierra (Badajoz), provocando heridas a una persona que ha quedado atrapada en su interior, un varón de 58 años que ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Badajoz con múltiples traumatismos.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 10,50 horas de este lunes entre los kilómetros 42 y 43 de la citada vía, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero sanitario del Servicio Extremeño de Salud, además de una ambulancia y un equipo médico del centro de salud de la localidad. También han intervenido bomberos de la Diputación de Badajoz, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de emergencias de la vía.