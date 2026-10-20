Investigado un joven de 23 años en Cáceres por llegar conduciendo al examen para recuperar los puntos del carné

Guardia Civil en la sede de DGT en Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un joven de 23 años que fue sorprendido conduciendo un vehículo para acudir al examen de recuperación del permiso de conducción en Cáceres tras haber perdido la totalidad de los puntos.

Asimismo, los agentes han investigado al propietario del automóvil, que viajaba como acompañante, por su presunta participación en los hechos al permitir que el joven condujera a sabiendas de que carecía de autorización administrativa para hacerlo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de octubre en las inmediaciones del Centro de Exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Cáceres, en el marco de la colaboración permanente entre la Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico.

Según explica la Guardia Civil en nota de prensa, no se trata de un caso aislado, sino que se han detectado otros cinco casos similares en los últimos meses en la provincia, que han dado lugar a la investigación penal de cinco personas en Plasencia, Navalmoral de la Mata y Cáceres.

Con este último caso serían seis, en total, los hechos detectados en la provincia de Cáceres en el último año, con un balance de siete investigados por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial.

Señala la Guardia Civil que los hechos investigados podrían constituir un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 384 del Código Penal, por conducir un vehículo a motor sin la correspondiente autorización administrativa, mientras que en el caso del propietario del vehículo, la investigación se centra en su posible responsabilidad como cooperador necesario, conforme al artículo 28.b) del mismo texto legal.

Por estos hechos, los investigados podrían enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil recuerda la importancia de respetar la normativa de tráfico y advierte del riesgo que supone conducir sin estar legalmente habilitado para ello, manteniéndose una vigilancia permanente sobre este tipo de conductas para prevenir situaciones que puedan poner en peligro la seguridad vial, concluye.