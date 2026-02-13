Investigan como posible caso de violencia de género la muerte de una mujer en el incendio de una vivienda en Navalmoral

Archivo - Coche Policía Nacional. Imagen de archivo - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÁCERES, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 2 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata ha dictado un auto de inhibición a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres en la causa de la mujer que falleció tras un incendio originado en su vivienda, en el cual también murió su pareja con la cual residía.

Cabe recordar que el incendio tuvo lugar el pasado 4 de diciembre de 2025, siendo trasladados a centro hospitalario tanto el hombre como la mujer que, finalmente, fallecieron.

El Tribunal de Navalmoral de la Mata, que tenía abiertas diligencias desde que acontecieron los hechos, ha dictado un auto de inhibición que ha tenido entrada este viernes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, según informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Según recoge el referido auto "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones se refieren, sin perjuicio de ulterior calificación, a un supuesto de violencia contra la mujer y/o personas a que se refiere el ámbito de protección de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pudiendo constituir delito de lesiones y todo ello a la vista de la relación afectiva existente o que ha existido entre la víctima y el denunciado".