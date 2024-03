El invierno en Extremadura ha sido húmedo y muy cálido y se prevé una primavera con lluvias superiores a lo normal

BADAJOZ, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El invierno en Extremadura ha sido húmedo y muy cálido, con precipitaciones que han registrado un superávit de 71,9 litros por metro cuadrado en promedio para toda la región, y una temperatura media de 10,1 grados.

Así lo ha avanzado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, en una rueda de prensa en la que ha hecho público el balance climático de la pasada estación del invierno y ha avanzado las previsiones para la primavera, que comienza el miércoles 20 de marzo y que implica una transición meteorológica muy notable.

Sobre esta última, la previsión para los meses de marzo, abril y mayo en Extremadura refleja una mayor probabilidad de que la temperatura media del trimestre sea más cálida que los valores de referencia; así como una mayor probabilidad de que la precipitación acumulada del trimestre sea mayor que los valores de referencia.

Asimismo y de cara a los próximos días, este martes y este miércoles los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas o temperaturas en ascenso, mientras que ya de cara al jueves y al viernes la predicción pasa por cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y temperaturas sin cambios.

PRECIPITACIONES EN INVIERNO

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología ha concretado en su intervención que el pasado trimestre ha sido húmedo en cuanto a las precipitaciones registradas en la región, el noveno más húmedo del periodo de referencia entre 1991 y 2020, y el segundo más cálido en temperaturas del citado periodo.

Las precipitaciones medias para toda la región durante el invierno han sido de 228,2 litros por metro cuadrado, superiores al valor de referencia para este trimestre situado en 156,3 litros por metro cuadrado, por lo que se ha tenido, por tanto, y en promedio para toda Extremadura, un importante superávit de 71,9 litros por metro cuadrado o, dicho de otra forma, en este trimestre las precipitaciones han representado un 146 por ciento del valor de referencia.

De este modo, el trimestre comprendido entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 ha sido el noveno más húmedo del periodo de referencia (1991-2020), en Extremadura, debido a un diciembre muy seco, un enero muy húmedo y un febrero húmedo.

En relación al balance de las precipitaciones acumuladas en lo que se lleva de año hidrológico, desde octubre de 2023 hasta febrero de 2024, Núñez lo ha clasificado también como húmedo, y ha explicado que se han registrado de media 474 litros por metro cuadrado cuando la referencia es de 318,6 litros por metro cuadrado.

Así, las precipitaciones registradas en el periodo citado han supuesto un superávit de 155,4 litros por metro cuadrado y la precipitación de lo que se lleva de año hidrológico 2023-2024 ha supuesto, por tanto, un 149 por ciento del valor de referencia.

TEMPERATURAS EN INVIERNO

Respecto a la temperatura media del trimestre entre diciembre y febrero en Extremadura, ha sido de 10,1 grados, mientras que la temperatura media de referencia es de 8,6 grados, lo que significa que se ha dado una anomalía positiva de 1,5 grados respecto al valor medio, que permite clasificar este trimestre como muy cálido en cuanto a temperaturas y, en concreto, el segundo más cálido del periodo de referencia entre 1991 y 2020, con un diciembre normal, un enero extremadamente cálido y un febrero muy cálido.

En relación a las temperaturas, Marcelino Núñez ha apuntado que suele interesar más, a él mismo "el primero", en el balance de las precipitaciones y parece que las temperaturas "ahora nos importan poco", pero hay que señalar esa anomalía de 1,5 grados que convierte a este trimestre en muy cálido, a la par que ha hecho hincapié en que no tiene "afortunadamente" una consecuencia negativa, salvo la primavera adelantada y los brotes de los frutales en algunos cultivos, que se han adelantado "mucho".

No obstante, respecto a fenómenos muy adversos "no tiene mucha implicación", aunque permite hacerse una idea de "lo descompensado que va el sistema" con un trimestre que se clasifica como el segundo más cálido del periodo de referencia, cuando "solo" hace cuatro años se tuvo uno superior. "Es un dato muy llamativo", ha reconocido, mientras que sobre la próxima Semana Santa no ha podido avanzar una predicción por las propias particularidades "caóticas" de la primavera.