Javier Peinado (Creex) continúa como único representante extremeño en la Junta Directiva de la CEOE

Archivo - Imagen de archivo del secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) continuará siendo la única representante del empresariado de Extremadura en el Comité Ejecutivo de la CEOE, el órgano de actuación permanente en el gobierno, gestión, administración y dirección de la organización que aglutina a empresas y autónomos a nivel nacional.

De este modo, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha vuelto a ser designado por la Junta Directiva de la CEOE como único representante extremeño en el órgano que, en la práctica, toma las decisiones del "día a día" en la organización.

El nombramiento del Comité ha sido realizado a propuesta del presidente, Antonio Garamendí, que recientemente renovó su mandato, recuerda en nota de prensa la Creex.