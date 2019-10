Unas jornadas en Valencia de Alcántara difundirán esta semana las peculiaridades gastronómicas del Tajo Internacional

Publicado 19/10/2019 13:18:54 CET

El cocinero Antonio Granero realizará un showcooking en las jornadas - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XI Edición de las Jornadas Gastronómicas y Agroalimentarias Tajo Internacional se celebrarán del 23 al 27 de octubre con variadas actividades con las que se pretende dar a conocer las riquezas y peculiaridades de la gastronomía de la zona enmarcada en el enclave del Parque Natural Tajo Internacional.

La cita tendrá lugar en Valencia de Alcántara (Cáceres), una localidad rayana donde se mezcla la cocina tradicional extremeña con los gustos y aromas de la cocina alentejana del país vecino.

La asistencia a estas jornadas ofrece la oportunidad de conocer, degustar y comprar los productos gastronómicos del Tajo Internacional.

Un foro organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, con la colaboración de la Dirección General de Turismo y la Secretaría de Cultura de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la Mancomunidad Sierra de San Pedro y cofinanciado por fondos europeos.

Contará con 24 expositores de empresas locales, del Alentejo y prestigiosas firmas procedentes de distintos puntos de la geografía extremeña, indica el ayuntamiento de Valencia de Alcántara en nota de prensa.

Esta nueva edición comenzará el miércoles, 23 de octubre, con el Taller Infantil Culinario "Peque Chef", en el que participarán los alumnos de los centros escolares de la localidad elaborando distintas recetas de cocina.

Las actividades seguirán el jueves 24 con un Taller de cata sobre aceites y quesos artesanos de Valencia de Alcántara y Marvão, en el Centro Cultural Conventual Santa Clara a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo de 50 participantes.

El viernes se inaugura la VII Semana de la Tapa Otoñal Tajo Internacional, que contará con diez tapas diferentes elaboradas con materias primas propias de la época, y que se pueden disfrutar hasta el 3 de noviembre en diez establecimientos.

Asimismo se ha previsto un showcooking sobre los productos otoñales en la cocina del Tajo Internacional en el Centro Cultural Conventual Santa Clara a partir de las 20,00 horas.

El plato fuerte de las jornadas comienza el sábado con la inauguración oficial y apertura de stands a cargo de las autoridades a las 11,30 horas en la Carpa situada en la Plaza Gregorio Bravo. A las 13,30 horas el cocinero extremeño Antonio Granero realizará un Showcooking Tajo Internacional con entrada libre hasta completar aforo en la Casa de Cultura.

Por la tarde, a las 16,30 horas, actuará el grupo Manantial Folk, con la colaboración de la Red de Teatros de Extremadura, finalizando la jornada el espectáculo "Uma orquestra múltiplos sons" de Cante Alentejano con música clásica, con la colaboración del Municipio de Portalegre a través del Festival Transfronteiriço (IM)Previstos Culturais.

Las Jornadas continuarán el domingo con el IV Festival de Folklore Tajo Internacional, donde además del organizador, el grupo local Juéllega Extremeña, actuarán dos grupos de folklore de la vecina Portugal, como son Rancho Folclorico da Freguesia Do Biscainho Coruche y el Grupo Dancas e Cantares do Casal do Rato. Las jornadas tendrán su clausura con un sorteo de una cesta con los productos agroalimentarios de las empresas presentes.