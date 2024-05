José Onight, el extremeño que ha sufrido la bacteria 'carnívora japonesa'

MÉRIDA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado en Extremadura de la Asociación Nacional de Personas Amputadas de España (Andade), José Luis Quesada, conocido en Mérida como 'Jose Onight', ha contado que en el año 2017 sufrió la amputación de las dos piernas debido a la bacteria 'carnívora japonesa', una variante "muy agresiva" de la infección de streptococcus, conocida como fascitis necrosante, que va "contaminando la sangre" y "dejando inservibles" aquellas partes del cuerpo que resultan afectadas y donde la rapidez en su detección "salva vidas".

"Es una bacteria muy sibilina, que los primeros síntomas que da son de malestar y no da señales de ningún tipo porque no tuve fiebre, ni me salió ningún tipo de moratón, simplemente al ir día tras días al hospital, fue al cuarto día cuando me ingresaron para ver por qué estaban dejando de funcionarme el hígado y los riñones. Trece días después descubrí el nombre de esta bacteria que no se me olvidará jamás", ha recordado.

LA BACTERIA CARNÍVORA JAPONESA

En declaraciones a Europa Press Televisión, José Onight ha indicado que, tras pasar por el Hospital de Mérida, tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Getafe (Madrid) donde, tras 23 días en coma inducido, le amputaron ambas extremidades inferiores para acabar con la infección y "gracias a Dios" logró "ganar la batalla a la bacteria", aunque a partir de ese momento tuvo que ponerse "manos a la obra".

En este punto, ha reconocido que desde marzo de 2017 hasta la actualidad, su evolución ha sido "muy favorable" y ha recordado su "llegada a la meta" como el momento de volver a caminar con muletas o andadores, porque aunque la silla de ruedas "siempre" va a estar con él, cuando se puso las prótesis y volvió a "ver la vida en vertical", "todo cambió muy mucho".

"A mis padres les dijeron que a su hijo le quedaban 48 horas de vida, y verme otra vez así, ha sido todo muy duro, pero seguimos adelante. Además, continué haciendo deporte porque es importante llevar una vida saludable al estar encima de las prótesis", ha indicado.

De este modo, el delegado de Andade en Extremadura ha asegurado que se le han puesto "los pelos de punta" al conocer que en Japón se han incrementado "una barbaridad" las infecciones la 'bacteria carnívora japonesa' en los últimos meses, pasando de 300 casos anuales a más de 400 en el último trimestre.

En este sentido, ha señalado que la variante 'fascitis necrosante' de la infección bacteriana de streptococus pyogenes es "tan agresiva" que se le conoce como "bacteria come carne" y a su juicio es para tenerle "un poco de respeto" ya que el factor que "salva vidas" es el tiempo y la rapidez porque "cuanto antes se detecte, antes se le pone remedio".

DESFILE SOLIDARIO E INCLUSIVO

Por otro lado, Onight ha avanzado que el Palacio de Congresos de Mérida acogerá el próximo día 1 de junio el II desfile solidario "inclusivo" 'Modas la Ele', donde participarán mujeres que han sufrido la amputación de alguno de sus miembros con el objetivo de "visibilizar" su modo de vida y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Nacional de Amputados de España.

Además, José Luis Quesada ha agradecido que, en su caso, Extremadura se volcara en ayudarle a reunir fondos para conseguir unas prótesis con las que poder caminar por lo que, tras lograrlo, "no podía dejarlas en un rincón y quedarse en la silla de ruedas con los brazos cruzados".

"Tenía que dar el 100 por 100 de mi, seguir adelante y pisar con una huella que sea más firme cada día para agradecérselo a cada persona que colaboró. Todo es constancia y estoy agradecido de por vida porque de otra forma no hubiera podido tener este tipo de prótesis", ha señalado.

Finalmente, el delegado de Andade en la región ha destacado que tras la enfermedad ha aprendido a valorar la vida "una barbaridad" a aprovechar "cada momento, cada abrazo con sus seres queridos" porque "no sabemos lo que tenemos hasta que pasan este tipo de cosas", ha zanjado.