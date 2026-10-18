La Junta ampliará hasta los 10.000 euros las ayudas para la formación de directivos de pymes extremeñas

Formación de directivos de pymes - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ampliará las ayudas destinadas a mejorar la competitividad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la región mediante la formación de sus equipos directivos.

La modificación prevista elevará de 4.000 a 10.000 euros la ayuda máxima por programa formativo y participante, incrementará del 40 al 60 por ciento la financiación de los gastos de matriculación y reducirá de diez a cinco el mínimo de personas trabajadoras exigido.

El proyecto de decreto que modifica las bases reguladoras de estas ayudas, aprobadas en julio de 2024, iniciará su tramitación con su publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura en los próximos días.

La modificación pretende ampliar el alcance del programa y adaptarlo a las características del tejido empresarial extremeño, facilitando la participación de un mayor número de empresas y el acceso de sus equipos directivos a formación especializada.

Uno de los principales cambios afecta al requisito de plantilla mínima, que pasará de diez a cinco personas trabajadoras. La medida permitirá adecuar las ayudas a la estructura empresarial extremeña, caracterizada por una elevada presencia de pequeñas empresas y micropymes, señala en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

Para acreditar este requisito, se tendrá en cuenta la plantilla media de personas contratadas por cuenta ajena en Extremadura durante los doce meses anteriores a la solicitud. En las empresas con menos de un año de actividad, se considerará el mayor valor entre la plantilla media desde su alta en la Seguridad Social y la existente en la fecha de presentación de la solicitud.

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