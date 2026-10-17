La Junta destina 928.000 euros a ayudas para estudio de inglés en horario extraescolar para alumnos de ESO

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MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha convocado las ayudas para el estudio de lengua inglesa en horario extraescolar dirigidas al alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la región durante el curso escolar 2026-2027.

La convocatoria cuenta con una dotación económica total de 928.000 euros.

Las ayudas están destinadas a financiar la asistencia a clases de inglés en centros de idiomas acreditados, es decir, aquellos que permitan la realización de exámenes oficiales de lengua inglesa que acrediten el nivel de competencia lingüística dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Las enseñanzas podrán impartirse de forma presencial o mediante clases online síncronas.

La cuantía máxima de la subvención por estudiante no superará los 40 euros mensuales ni el importe de la matrícula o mensualidad abonada por la familia. El periodo subvencionable comprende ocho mensualidades, desde octubre a mayo del curso escolar, apunta en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

El alumnado que solicite la ayuda debe tener residencia familiar en Extremadura en la fecha de la solicitud o la condición de extremeño, así como disponer de un número de identificación fiscal y no superar las cuantías de renta establecidas en la convocatoria.

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