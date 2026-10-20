La Junta eleva un 10% las ayudas a las federaciones deportivas extremeñas hasta alcanzar los 5,4 millones en 2027

Gala De Los Premios Extremeños Del Deporte Celebrada En Jaraíz De La Vera. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, Laureano León, ha anunciado un incremento del 10 por ciento en las ayudas destinadas a las federaciones deportivas extremeñas.

Con esta mejora, la dotación para las federaciones pasará a alcanzar los 5,4 millones de euros en los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2027, una apuesta que refuerza el apoyo público al deporte extremeño, a sus clubes, deportistas y entidades.

Así lo ha manifestado en la Gala de los Premios Extremeños del Deporte celebrada este pasado lunes en Jaraíz de la Vera (Cáceres), donde ha subrayado que "el triunfo de los deportistas es el triunfo de toda Extremadura", y ha reiterado el "compromiso" de la Junta con el deporte de élite, el de base, el femenino y el adaptado.

La Gala de los Premios Extremeños del Deporte ha reconocido la labor de deportistas, entidades y personas que han contribuido de forma destacada a su impulso en la comunidad autónoma durante el año 2025.

Entre los galardonados de esta edición han estado el escalador cacereño Alberto Ginés López, distinguido con el Premio Extremadura del Deporte 2025; la triatleta Miriam Casillas, Mejor Deportista Absoluta Femenina; David Barroso Bravo, Mejor Deportista Absoluto Masculino; y el escalador Gonzalo Escudero Calvo, Mejor Deportista Promesa Masculina.

Alberto Ginés López no ha podido asistir a la gala por encontrarse concentrado con la selección española de cara a una competición internacional, si bien ha agradecido el reconocimiento recibido mediante un vídeo, indica en nota de prensa el Gobierno extremeño.

Asimismo, se ha rendido un "sentido" homenaje, a título póstumo, a Luis García Cámara, con una mención especial y reconocimiento institucional.