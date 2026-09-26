La Junta exige que el campo extremeño pueda competir "en las mismas condiciones" que los de terceros países

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, en la inauguración de la XIV Feria Agroalimentaria de Navalmoral de la Mata (Cáceres). - JUNTA DE EXTREMADURA

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha puesto en valor la importancia del campo y de la industria alimentaria para la economía extremeña durante la inauguración de la XIV Feria Agroalimentaria de Navalmoral, al tiempo que ha reclamado que los productores de la región puedan competir "en las mismas condiciones" que los de otros países.

Bautista ha destacado las cifras que avalan la importancia de esta actividad en Extremadura y ha señalado que el sector agroalimentario genera alrededor de 3.600 millones de euros de producción, representa aproximadamente el 15% del valor añadido de la economía regional y da empleo a más de 77.000 personas. En 2025, las exportaciones agroalimentarias superaron los 1.900 millones de euros, casi la mitad de todo el comercio exterior de la región.

El vicepresidente también ha reivindicado "la calidad y el potencial" del sector extremeño y ha defendido que lo que se produce en la región está a la altura y, en muchos casos, por encima de lo que ofrecen otros territorios. "Tenemos los mejores productos", ha afirmado.

Por esta razón, Bautista ha puesto el acento en "la necesidad" de garantizar "unas condiciones de juego iguales para los profesionales extremeños" y ha advertido de que, en ocasiones, deben afrontar su actividad "en desventaja" frente a quienes operan en terceros países.

Por ello, ha reclamado que todos puedan desarrollar su labor bajo las mismas reglas. "Si no nos dejan, si tenemos las manos atadas, si disponen otras reglas distintas y nos cambian el tablero de juego a mitad del partido, evidentemente no podemos competir en igualdad de condiciones", ha afirmado.

AYUDAS

El dirigente autonómico ha recordado también el compromiso del Gobierno de Extremadura con el sector agroalimentario a través de distintas medidas de apoyo. Entre ellas, ha señalado las ayudas actualmente abiertas para la modernización y mejora de las explotaciones, que pueden cubrir hasta el 60% de la inversión, y los incentivos destinados a quienes se incorporan al sector agrario, con una cuantía de hasta 70.000 euros.

Además, se ha referido a la nueva convocatoria de ayudas al fomento y la consolidación del empleo autónomo, aprobada esta semana por el Gobierno de Extremadura, con una dotación de más de 47 millones de euros y que llegará a unas 16.000 personas, además de reforzar las ayudas al relevo generacional.

Asimismo, ha destacado la reciente mejora de las ayudas a los seguros para aumentar la protección de los productores agroalimentarios frente a los riesgos que afectan a su actividad. "Este gobierno escucha, dialoga y entiende que hay que hacer un esfuerzo por aquellos que realizan un esfuerzo día a día por levantar la persiana", ha defendido.

Abel Bautista, que ha recorrido la muestra junto con el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, y el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha destacado "el trabajo" que hay detrás de una feria de estas características y ha subrayado su importancia como punto de encuentro directo entre productores y consumidores, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.