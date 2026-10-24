La Junta de Extremadura organiza cinco talleres para mejorar la gestión comercial de las empresas textiles y de moda

Archivo - Una modista cose un botón en la manga de un traje. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura ha organizado un itinerario formativo de cinco talleres dirigido a empresas extremeñas del sector textil y de la moda, en el marco del proyecto Resotex.

Las sesiones forman parte del programa de Impulso Comercial y abordarán contenidos prácticos sobre comunicación digital, presentación de productos, fotografía, comercio electrónico y posicionamiento en buscadores para su aplicación a la actividad comercial de las empresas participantes, según ha informado la Junta en un comunicado.

El itinerario comenzará el 28 de octubre en el Palacio de Camarena de Cáceres con el taller 'Vídeos que conectan', centrado en la planificación, grabación y edición de vídeos para TikTok e Instagram sobre productos, procesos y materiales.

El 4 de noviembre, Nave 4 de Badajoz acogerá 'Experiencias que venden', una sesión sobre presentación de productos y organización de tiendas, espacios de exposición y establecimientos temporales para mejorar la relación con el público.

El 12 de noviembre, el hotel Ilunion Mérida Palace será la sede de la actividad 'Imágenes que atrapan', dedicado a la composición, la iluminación, el estilismo y la edición con inteligencia artificial para crear fotografías destinadas a redes sociales, catálogos y venta online.

El 18 de noviembre, el Hotel Tierra de Don Benito acogerá 'Del feed al carrito', donde se analizarán las posibilidades de venta a través de páginas web propias, plataformas comerciales y redes sociales, así como la elección de los canales adecuados para cada marca.

El programa finalizará el 25 de noviembre en Plasencia con 'Hazte visible', un taller sobre palabras clave, contenidos y fichas de producto para mejorar la presencia en buscadores y atraer visitas interesadas.

Las empresas podrán participar en uno o varios talleres de forma independiente, sin obligación de asistir a todas las sesiones. La información y los formularios de inscripción están disponibles en la web de Extremadura Empresarial.

El programa de Impulso Comercial se desarrolla en el marco de Resotex, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.