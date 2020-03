La Junta de Extremadura recomienda no viajar "si no es imprescindible" y no exponerse a aglomeraciones

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha recomendado a los ciudadanos de la región que ante la situación actual del coronavirus no viajen "si no es imprescindible", y en el caso de que tenga un viaje contratado, como no es un motivo de cancelación, "esa persona tiene que elegir entre riesgo de infectarse por coronavirus, o que le devuelvan el dinero".

Así, en este momento "seríamos absolutamente imprudentes si no llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía para que eviten los viajes innecesarios", ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles.

Además, el titular de Sanidad ha recomenado que el cuidado de personas mayores "preferiblemente debe producirse en su domicilio", y ha instado a todos los ciudadanos a que "se expongan lo menos posible a aglomeraciones y eventos".

José María Vergeles se ha pronunciado de esta forma en una rueda de prensa este miércoles en Mérida para informar sobre la situación del coronavirus en Extremadura, respecto del que ha realizado un "llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos", tras lo que ha mostrado su "confianza plena en que juntos vamos a salir de esta crisis, y vamos a salir bien".

EVENTOS DEPORTIVOS O CULTURALES

En su intervención, el titular de Sanidad ha anunciado algunas de las medidas tomadas en Extremadura, como que todos los eventos deportivos "de cualquier nivel, clasificatorios o no, de cualquier división, que supongan movimientos masivos de personas, se celebrarán a puerta cerrada se aplazarán".

Respecto a los eventos culturales o de ocio, el consejero ha señalado que si estos suponen "movimientos masivos de personas", también se suspenderán o se aplazarán, al igual que "cualquier actividad de ocio, de cultura, de deporte o de tradiciones, que vaya a congregar un número igual o superior a mil personas".

También se van a aplazar o suspender "todas las actividades culturales y de ocio de los hogares de mayores o clubes de mayores", ha avanzado Vergeles, quien además ha recordado que el Gobierno ya ha decidido suspender los viajes del Imserso durante un mes.

NO HACER CASO A BULOS

Además, José María Vergeles ha querido alertar sobre los bulos que están circulando por redes sociales sobre el coronavirus, ante lo que ha instado a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, tras lo que asegurado que informará "puntualmente" de todos los casos que se vayan produciendo en la región, así como de las decisiones que se tomen.

En ese sentido, el consejero de Sanidad también realizado un llamamiento a la "confidencialidad" en el tratamiento de los casos, para evitar que los afectados por coronavirus se conviertan en los "apestados del siglo XXI".

MEDIDAS "PROPORCIONALES" A LA SITUACIÓN

En su intervención, Vergeles ha destacado la "coordinación absoluta" entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, pero ha apuntado que las medidas que se adopten "debe ser proporcionales y proporcionadas" a la situación de cada región, ya que según ha recordado, ahora el 80 por ciento de los casos registrados en España se localizan en cuatro comunidades, que son Madrid, País Vasco, La Rioja y Cataluña.

Así, ha señalado que en Extremadura "no se ha evidenciado transmisión comunitaria, ni transmisión comunitaria descontrolada", por lo que ha defendido que en la comunidad "no son aplicables las soluciones que se han adoptado en otras CCAA" respecto a las clases, sobre el transporte público o el cambio en turnos de trabajo.

SE CELEBRARÁN OPOSICIONES

Durante su intervención, Vergeles ha anunciado que se permitirá celebrar las oposiciones y pruebas selectivas que están programadas, pero en aquellas que sean "más masivas" se recomendará que se guarde un espacio de al menos 1,60 metros "para evitar el contacto de gotas".

Por tanto, tendrán que utilizarse más aulas, con grupos más pequeños de opositores, "pero se van a realizar todas las pruebas selectivas", ha insistido Vergeles.

Además, el titular de Sanidad ha destacado la importancia de dos medidas adoptadas este pasado martes por el Consejo de Ministros, como son por un lado la de "dar la baja a trabajadores que están aislados, pendientes de las pruebas o que están infectados", que será considerada contingencia profesional, y por otro, la prohibición de vuelos directos entre Italia y España.