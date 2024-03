La Junta pone de manifiesto su "total compromiso" con la igualdad en una declaración con motivo del 8M

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha puesto de manifiesto su "total compromiso" con la igualdad entre hombres y mujeres en una declaración institucional de la que ha dado cuenta en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, con motivo de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

En ella, el gobierno autonómico ha puesto de manifiesto su "total compromiso" con la igualdad entre mujeres y hombres, con la igualdad de derechos, con la igualdad de oportunidades y de participación en la sociedad, en todos sus ámbitos.

Por ello, será un "objetivo prioritario" promover, desarrollar y ejecutar actuaciones encaminadas a conseguir que las mujeres acorten la distancia que las separa de los hombres, "evitando discursos que tiendan a la radicalidad o a la exclusión", puesto que "también ellos son fundamentales en esta lucha" y deben ser "cómplices y copartícipes" de los logros que se vayan alcanzando en el campo de la plena igualdad.

Así, la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, que ha dado lectura a la declaración en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha resaltado que las mujeres extremeñas han demostrado, a lo largo de la historia, su capacidad y su fuerza para alcanzar las metas que se propongan y los poderes públicos tienen la "responsabilidad" de acompañarlas y apoyarlas en todos sus retos, aunque "el éxito está en sus manos".

"Las mujeres deben ser parte activa de sus logros. Extremadura necesita mujeres emprendedoras, luchadoras, que ocupen decididamente el espacio social que les corresponde. En cada paso que den, estará la Junta de Extremadura, caminando en la misma dirección, no solo para que no se retroceda ni un solo centímetro, sino para avanzar con mayor determinación que nunca", ha asegurado.

Asimismo, y en relación a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la violencia de género en Extremadura, la Junta ha destacado que la misma no sólo vino a introducir en el ordenamiento jurídico unas normas para guiar hacia una sociedad "más justa e igualitaria", sino que también abrió un camino en el que todavía queda "mucho por hacer".

Por eso, es deseo del Ejecutivo extremeño dar cumplimiento "efectivo y pleno" a esta ley, logrando que, después de 13 años, el 'Plan de Igualdad y el Protocolo para la Protección frente al Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo' de la Junta de Extremadura, como centro de trabajo, sea "dentro de muy poco una realidad" para que los trabajadores públicos del gobierno autonómico cuenten con una herramienta más para seguir avanzando en la protección de sus derechos.

LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER ES LA "MAYOR PATOLOGÍA" DE LA IGUALDAD

Sobre la violencia ejercida sobre las mujeres, la Junta de Extremadura considera en su declaración que es la "mayor patología" de la igualdad y ha añadido que sólo desde la apuesta de toda la sociedad y el apoyo de las administraciones públicas se podrá combatir la brecha que hoy separa a mujeres y hombres.

"Sólo desde el trabajo efectivo y comprometido se pueden lograr grandes avances. Muestra de ello serán los Centros de Crisis 24 Horas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual que, gracias al esfuerzo que se está llevando a cabo, estarán en funcionamiento antes de finales de año para ayudar a todas las mujeres que hayan sufrido o sufran esa terrible situación", ha señalado Bazaga.

En este sentido, la Junta de Extremadura ha recalcado que seguirá "avanzando y trabajando" para que las políticas de conciliación y corresponsabilidad logren llevar la igualdad deseada a todos los rincones de Extremadura.

"Para que las mujeres no tengan que renunciar a sus sueños profesionales; para que no sufran el peso de la culpa, para que, en definitiva, no haya suelos que las anclen ni techos que les impidan volar tan alto como ellas quieran", ha remarcado.

MIRARSE A LOS OJOS "EN EL MISMO PLANO DE IGUALDAD"

Finalmente, la declaración recuerda que la Presidencia de la Junta de Extremadura asumió las políticas de igualdad como propias, "desde el primer momento", y "consciente de la transversalidad" de las mismas ha "comprometido a todo el Gobierno", desde la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y el Instituto de la Mujer de Extremadura hacia el conjunto de las consejerías para luchar de manera colaborativa y conjunta por el objetivo de que mujeres y hombres puedan mirarse a los ojos "en el mismo plano de igualdad".

"La Junta de Extremadura subraya la importancia de que se valore la igualdad como un elemento de progreso social por el que tenemos que velar todos los ciudadanos, 'Porque no da igual decimos: Sí a la igualdad'", ha concluido.

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Por otro lado, la también consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha informado de que este viernes, día 8, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se inaugurará en el Museo Vostell Malpartida la exposición 'Hommage a Mercedes', en homenaje a Mercedes Guardado y a la labor de quien fue la directora artística del museo, que falleció en Cáceres recientemente a los 90 años.

La muestra repasa las vidas y lo que ha supuesto para Extremadura "dos referentes irrepetibles" como son Mercedes Guardado y su marido, el artista Wolf Vostell.