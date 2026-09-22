La Junta ve en el tramo Talavera-Talayuela "un paso más" para la alta velocidad que "debió darse hace décadas"

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha valorado la aprobación este martes en Consejo de Ministros de la licitación de la redacción del proyecto del tramo comprendido entre Talavera de la Reina (Toledo) y Talayuela (Cáceres) como "un paso más" para la alta velocidad en la región, aunque ha recordado que "debió darse hace décadas".

Así, ha mostrado el deseo del Ejecutivo extremeño de que este "paso más al final se materialice en una realidad" que permita cumplir con el "derecho" de Extremadura a estar correctamente comunicadas.

"Pues un paso más que debió darse hace décadas. Un paso más que al final ojalá se materialice en una realidad, porque ya estamos cansados. Lo que queremos es que se impulsen ésta y todas las conexiones en nuestra región, porque estamos totalmente aislados, porque tenemos problemas de comunicación muy graves y muy evidentes, que los extremeños sufren y padecen cada día", ha expresado Manzano.

Así, a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida, ha dado la "bienvenida" a la inversión en el tramo Talavera de la Reina-Talayuela de alta velocidad y a "todas las inversiones" que en materia de comunicaciones beneficien a Extremadura, teniendo en cuenta que la región "tiene derecho a ello y no se ha materializado nunca".

"Bienvenidas sean ésta y todas las inversiones, porque es nuestro derecho, tenemos derecho a ello y no se ha materializado nunca. Ojalá sea una realidad dentro de muy poco", ha remarcado la portavoz de la Junta de Extremadura.

Cabe recordar que el Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de ADIF AV, la redacción de los proyectos de la conexión de alta velocidad Madrid-Extremadura en el tramo comprendido entre Talavera de la Reina (Toledo) y Talayuela (Cáceres). El valor estimado del contrato asciende a 14,7 millones de euros (IVA no incluido).

Este tramo, de unos 46 kilómetros, conectará con el trazado que actualmente se encuentra en construcción entre Plasencia (Cáceres) y Talayuela, que enlazará a su vez con el tramo entre Plasencia y Badajoz, operativo desde 2022. Durante el proceso de redacción se definirá tanto la plataforma ferroviaria como una nueva estación en el municipio toledano de Oropesa.