La labor de la Policía Local de Mérida en la DANA de 2024 es distinguida en Catarroja (Valencia)

Distinguida en Catarroja la Policía Local de Mérida por su labor4 en la DANA de 2024 - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La labor de la Policía Local de Mérida en la DANA de 2024 ha sido distinguida en Catarroja, localidad valenciana que ha conmemorado el segundo aniversario de la catástrofe rindiendo homenaje a las víctimas y reconociendo el "esfuerzo" de los cuerpos de emergencia y la "solidaridad" de todo el país en una ceremonia en la que se han entregado 1.300 medallas honoríficas.

La delegación emeritense que asiste a los actos en Catarroja ha estado integrada por el portavoz municipal, Julio César Fuster; el inspector de la Policía Local, Manuel Molina Cuéllar; el subinspector, José Luis Paredes Sánchez; el oficial Jorge González Zambrano; y una amplia representación de 15 agentes que intervinieron en el dispositivo de emergencias.

Un total de 28 agentes voluntarios de la Policía Local de Mérida se desplazaron a la Comunidad Valenciana para las tareas de rescate y apoyo logístico tras las inundaciones de hace dos años.

El contingente emeritense, que formó parte del operativo conjunto coordinado por la Diputación de Badajoz, ha recibido un reconocimiento este pasado viernes, 16 de octubre, en el Pabellón Municipal de Catarroja, en el marco del segundo aniversario de las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

La aportación del Ayuntamiento de Mérida se materializó a través de un envío escalonado de efectivos voluntarios. Una primera dotación de ocho agentes se personó en la zona afectada equipada con dos vehículos patrulla, dos unidades motorizadas y un perro especialista en la búsqueda de personas.

En una segunda fase partieron seis efectivos adicionales, incorporando a cuatro agentes especializados en el manejo de drones y una furgoneta tipo pick-up todoterreno cedida por la Academia de Seguridad Pública para soporte logístico.

A lo largo de la emergencia, la cifra de personal de la Policía Local de Mérida ascendió a 28 efectivos, indica en nota de prensa el consistorio de la capital extremeña.

La ceremonia institucional de Catarroja, organizada en el Pabellón Municipal, ha servido para hacer entrega de 1.300 medallas a cuerpos policiales, de emergencias, entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y World Central Kitchen, y voluntarios civiles de toda España.

La jornada ha incluido una ofrenda floral, un minuto de silencio y la participación de colectivos de víctimas y familiares, contando con el testimonio de Rosa Álvarez Gil, vecina del municipio e hija de una víctima mortal.