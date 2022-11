Más de 500 docentes participan en Mérida en unas jornadas para impulsar la internacionalización de la educación

MÉRIDA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 docentes participan en Mérida en la I Jornada de Internacionalización de la Educación no superior en Extremadura que buscan dar un "nuevo impulso" a la internacionalización de la educación en la región.

Las jornadas han sido inauguradas este martes por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y al que también han asistido la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y la delegada de Educación, Susana Fajardo.

En su intervención, el presidente de la Junta ha destacado la importancia de la educación para entender el mundo actual, además de indicar que se viven "momentos complicados".

"Por encima de cualquier otra consideración debemos intentar educar a nuestros hijos e hijas para un mundo que va a ser diferente, que es diferente de aquel para el que nos educaron a nosotros y a vosotros", ha señalado.

De esta forma, el presidente ha manifestado que en un momento de cambio, y "ahora más que nunca", es necesario trasladar a los chicos y chicas formación e información que les sirva "no solo para tener mucho conocimiento sino para entender el mundo en el que vivimos".

También ha hecho referencia Vara a los proyectos educativos que se están llevando a cabo en materia de internacionalización y ha señalado que no son solo proyectos vinculados al aprendizaje de un idioma, "sino que tienen mucho más que ver con entender lo que está ocurriendo en el mundo desde una perspectiva global".

El presidente ha abundado en la idea de que en la actualidad, además de todo el conocimiento que es necesario incorporar a la vida, hay dos cuestiones básicas, ha destacado la Junta en nota de prensa.

"Una es entender lo que está pasando en el mundo y entender a las personas, la condición humana, y otra ser capaces de ir acumulando información que te permita descubrir que gran parte de los comportamientos que luego tú vas a ir viendo en los demás y en ti mismo son la consecuencia de la condición humana", ha aseverado.

Por ello, el responsable autonómico ha agradecido a los docentes su labor ayudando a los alumnos a entender lo que está pasando y dotarles desde la edad temprana de "todos los instrumentos, de todas las herramientas que les permitan poder entender el mundo en el que van a vivir".

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que el consistorio emeritense se siente orgulloso del trabajo de los centros educativos, al tiempo que ha resaltado que este carácter internacional de la educación ha permitido trabajar en varios proyectos, ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

En este sentido, Osuna ha destacado que dichos proyectos internacionales hacen tomar conciencia de la importancia que tiene estar "en contacto permanente con otros sistemas educativos con otras formas de ver y entender la vida y que son un espacio de convivencia que fomentan la interculturalidad y la diversidad".

Por otra parte, ha asegurado que "hay mucho que mostrar", incidiendo en la ciudad de Mérida en el caso de los huertos escolares. "Que nos hacen referente, o como tenemos un programa que genera una sensibilidad especial con el patrimonio con la 'Escuela adopta un monumento', además de la formación en el CPR con un seminario sobre los huertos, en los que colabora activamente el Ayuntamiento de Mérida a pesar de no tener competencias en Educación", ha destacado, además de agradecer a la Consejería de Educación su "apoyo constante".

IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EXTREMEÑA

Más de medio millar de docentes han asistido este martes a esta jornada con la que la Junta de Extremadura pretende dar un "nuevo impulso" a la internacionalización de la educación extremeña.

Presentada como un "puente hacia el futuro de Extremadura", la jornada `Educar sin fronteras' tiene entre sus objetivos implementar la estrategia de internacionalización de la educación extremeña,

aprender a gestionar y desarrollar proyectos educativos europeos de impacto, proporcionar oportunidades para ampliar la red colaborativa europea y compartir buenas prácticas, así como fomentar la dimensión europea y el aprendizaje de idiomas.

Tras la inauguración institucional, el programa de la jornada ha continuado con las dos ponencias principales: 'Erasmus+ Todo empieza aquí', pronunciada por el director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), Andrés Ajo Lázaro; y 'Descubrir eTwinning: el camino hacia la mejora', dictada por la jefa de servicio de Gestión de Proyectos Europeos del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning en INTEF, Mirian Olga Cecilia Martínez.

Durante la pausa, los asistentes han podido recorrer los puestos en los que 20 centros educativos exponen sus proyectos europeos y conocer de primera mano cómo trabajan los docentes extremeños en la internacionalización de la educación con los programas Erasmus y eTwinning.

En la mesa redonda 'Los programas y proyectos internacionales en Extremadura: movilidad, cooperación e intercambio en el sistema educativo' las personas asistentes han conocido proyectos como el Programa 'Escuelas Embajadoras', que desarrolla el IES Sáenz de Buruaga, de Mérida o el Programa LINK: Extremadura en el Mundo. Retorno y Conexión con el Talento, de la Dirección General de Acción Exterior; así como 'Escuelas de Frontera' y Hermanamiento con Amiens, de la Secretaría General de Educación, entre otros.

Por su parte, en la mesa redonda se ha presentado también la nueva materia optativa Unión Europea, implantada este curso en 69 centros de secundaria, en los que la cursan los 1.214 alumnos y alumnas de 3º de ESO que la han elegido. José Manuel Galán Cortés, docente del IESO Cella Viaria, de Ceclavín y uno de los redactores del currículo de la nueva asignatura, explicará sus objetivos y su contenido.

Además, el profesor Javier Cerrato, del IES Santiago Apóstol, de Almendralejo, expondrá el proyecto Erasmus+ por el que ha obtenido el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora recientemente.

La jornada de mañana finalizará con la actuación teatral 'Don't leave me this way', a cargo de un grupo de alumnos y alumnas del IES Enrique Díez Canedo, de Puebla de la Calzada.

En la sesión de la tarde se celebrarán los cuatro talleres temáticos al que los centros se han inscrito de acuerdo con el grado de internacionalización que han alcanzado hasta el momento. Así, hay un itinerario inicial para centros que no han comenzado proyectos; itinerario intermedio, para centros que han comenzado algún proyecto; itinerario modo experto para centros con más de dos proyectos finalizados, e itinerario FP para todos los centros con FP.