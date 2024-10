Más de 5.000 hortefans se entregan en Cáceres a la música de Nancys Rubias, Los Manolos y Nebulossa

CÁCERES, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 personas se han dado cita este pasado sábado en el Festival Horteralia, celebrado los días 18 y 19 de octubre en Cáceres, para entregarse a las canciones de artistas como Nancys Rubias, Los Manolos, Nebulossa, Kiko Rivera y Rosa López.

El pregón de esta segunda jornada ha estado a cargo de la vedette e icono televisivo Marlène Mourreau, quien invitó al público del Recinto Ferial de Cáceres a disfrutar de "la sagrada apoteosis kitsch", según ha recogido en nota de prensa la organización del evento.

Además, artistas como Jorge González, La Fiesta o María Isabel han completado un cartel diseñado para garantizar trece horas ininterrumpidas de música, baile y la sorpresa de un Leonardo Dantés presentando su nuevo tema 'En Horteralia la encontré', acompañado de su mítico 'Baile del pañuelo'.

Así, sobre el escenario han sonado temas anclados en la memoria colectiva más kitsch como 'Antes muerta que sencilla', 'Amigos para siempre', 'All my loving' o 'La Canción del Velero', con un fin de fiesta al son de 'Zorra' y 'Europe's living a celebration' o 'Me encanta- I love it'.

LOOKS DE ALFOMBRA ROJA

Looks imposibles, brillantes, excesivos y desenfadados han vestido la alfombra roja que este año ha estrenado Horteralia para que los mejores estilismos pudieran lucirse como estrellas del festival en el 'Photocall del Postureo', mientras el jurado seleccionaba a los ganadores de los codiciados premios Riñonera de Oro y Hombreras de Plata.

La Riñonera de Oro de esta edición ha sido para Hortera Pink, con un look inspirado en un estilo 'deportivo glam' hasta el exceso, mientras que una 'María Agustina Escarmiento', con un outfit inspirado en Las Meninas y decorado con platos desechables, servilletas, compresas y cápsulas de café ha sido la ganadora de las Hombreras de Plata.

Para esta 13ª edición, la organización ha apostado por un recinto más grande, de 15.000 metros cuadrados, con una carpa semitransparente en formato iglú de unos 3.000 metros, junto a la cual se encontraban varios foodtrucks, el mercadillo y la atracción de los coches chocones.