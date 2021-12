Monago afirma que en 2021 se han "multiplicado" los problemas en Extremadura y pide "autocrítica" a la Junta

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que durante 2021 se han "multiplicado" los problemas de la región, fundamentalmente el paro, la pobreza y la despoblación, y ha pedido "autocrítica" a la Junta.

Asimismo, ha recordado que ya advirtió de estos problemas en el debate de estado de la región y en el de los presupuestos, y ha pedido al gobierno de la Junta que "recapacite y haga autocrítica" para poder cambiar sus políticas y mejorar así la vida de los extremeños.

El 'popular' ha señalado que hacer un balance positivo de 2021 sería engañar a los extremeños porque no están viendo los brotes verdes que "abundan" en los mensajes oficiales del Gobierno y de su "filial" socialista en la Junta, con un presidente que está "a los pies" de Pedro Sánchez. De hecho, el líder del PP ha destacado que Extremadura vuelve a ser la región española con la mayor tasa de pobreza, con más de 411.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lamenta.

José Antonio Monago ha incidido en esa "realidad implacable" del paro que afecta especialmente a las mujeres y a los jóvenes extremeños, y ha hecho hincapié en que los fondos extraordinarios que ha prestado Europa para levantar cabeza de la crisis no han permitido aún que se abandonen los últimos puestos de desempleo y falta de oportunidades. Según añade, "de nada vale esa lluvia de millones si aquí se siguen aplicando las mismas recetas que el socialismo implantó hace ya 40 años".

El líder del PP ha recalcado que la región ha sufrido otro año de crisis sanitaria y económica, y esto tendrá su "traslación" en el próximo ejercicio 2022 porque se han hecho unos presupuestos "irreales" que "acabaremos pagando en forma de deuda". Así, ha recordado que la OCDE relegó recientemente a España al "vagón de cola" de Europa, y Extremadura, que es la región menos desarrollada del país, "no crecerá más que Alemania o Japón como dice la Junta". "Estaremos a la cola de la cola", advierte, informa en nota de prensa el PP extremeño.

Por otra parte, José Antonio Monago ha aseverado que toca hablar de lo que se habla en todas las casas extremeñas, como la factura de la luz, los carburantes o la cesta de la compra, que significa "muchos apuros" para miles de personas. También ha tenido palabras para poner de relieve los problemas que continúan atravesando "cientos" de empresas y autónomos de la región, que están asumiendo "cada vez más costes laborales".

SEXTA OLA Y SIN ASUMIR RESPONSABILIDADES

De igual manera, Monago ha apuntado que, según la Junta, "no había manual de instrucciones" y ese era el "argumento recurrente" de los socialistas tras la primera ola de coronavirus. Concluido 2021, tras seis olas del Covid, con "miles" de fallecidos en Extremadura y cientos de empresas y pequeños negocios cerrados, "siguen sin asumir su responsabilidad". También ha recordado que "no hay un plan para contener la expansión del virus, ni liderazgo ni ley de pandemias, y no se reconocen recortes que cuestan vidas".

Al mismo tiempo, el presidente del PP de Extremadura ha lamentado que se vaya a despedir el año batiendo récords de contagios, rozando los 3.000 nuevos infectados al día en la Comunidad Autónoma, con la atención primaria "colapsada" por la "caótica" gestión de la Junta, "sin rastreadores, con los hospitales multiplicando los ingresos y colas kilométricas de indignados para hacerse una prueba". "Esa es la Extremadura real de 2021", incide.

Finalmente, José Antonio Monago ha manifestado que en 2022 "hay que arrimar el hombro" y se ha comprometido a hacerlo "una vez más", pero ha advertido de que para cambiar la realidad, "lo primero es reconocerla". Por ello, ha asegurado que el PP seguirá denunciando lo que pasa en los municipios "sin dejarnos amordazar" y llevando la voz de los extremeños a las instituciones para que el futuro de Extremadura no sea "tan negro como pintan los indicadores". "Hay alternativa, hay luz al final del túnel", ha apostillado.