Monago afirma que el escudo social es una "patraña" y no ayuda a los más vulnerables a pagar la luz o el alquiler

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que el escudo social del Gobierno socialista es una "patraña" que no está ayudando a los más vulnerables a pagar gastos tan básicos como la luz o el alquiler.

Asimismo, ha recordado que, tras la última remodelación del Ejecutivo nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que "la recuperación debía ser social", pero los extremeños y españoles están comprobando cada día que "no hay nada más lejos de la realidad".

El líder del PP extremeño ha afeado a Sánchez que se haya marchado de vacaciones "dejando la luz tres veces más cara" que hace un año y batiendo su récord histórico de precio en puertas de una ola de calor y se ha preguntado que, "con escudos como este, ¿quién quiere enemigos?".

Al mismo tiempo, Monago ha lamentado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, guarde un "absoluto silencio" ante este panorama y sea "incapaz de articular", desde sus competencias, alguna medida "urgente y eficaz" para ayudar mínimamente a las familias extremeñas.

Sobre la escalada del precio de la luz y sus consecuencias en Extremadura, Monago ha puntualizado que, lejos de actuar en defensa de sus paisanos, el PSOE extremeño ha rechazado todas las propuestas que el PP ha impulsado en la Asamblea para rebajar los precios desbocados.

Además, ha explicado que tras cinco olas del Covid, en la región con "menos renta de España, mayor tasa de pobreza y con un paro galopante" hay necesidades básicas "como la luz o el alquiler" que se han convertido en "artículos de lujo".

Por otra parte, Monago se ha referido a otra "medida estrella" de los socialistas dentro de su "escudo social" para proteger a los colectivos vulnerables en la pandemia, como los créditos del ICO dirigidos a familias con problemas para pagar el alquiler por la caída de sus ingresos, sobre los que ha criticado el "mutismo" tanto del Gobierno como de la Junta sobre el alcance de esta medida en España y en Extremadura.

PREGUNTAS SOBRE PRÉSTAMOS PARA EL ALQUILER

El PP de Extremadura ha recordado que este pasado lunes, 9 de agosto, terminó el plazo ampliado para solicitar esta línea de avales pero "nadie habla de ello, ni vemos balances oficiales" y lo más que se puede saber es a través de los medios.

En este sentido, Monago se ha referido a informaciones que reflejan que sólo se ha conseguido financiar 7.668 préstamos para el alquiler en toda España. "O dicho de otra manera: menos del 2 por ciento de las familias que potencialmente se esperaba que se acogieran a esta línea de avales", ha aseverado.

Así, el presidente del PP de Extremadura ha anunciado una batería de preguntas al Gobierno en el Senado para conocer los resultados exactos de los créditos ICO a la ayuda al alquiler en Extremadura y poder saber, entre otros detalles, cuántas personas en situación de vulnerabilidad los han solicitado en las provincias de Cáceres y Badajoz, cuál ha sido el porcentaje de aprobación sobre las solicitudes o el importe total de los créditos concedidos.

De esta forma, Monago ha incidido en que todo parece apuntar al fracaso de esta "medida estrella" socialista que se "vendió como la panacea, pero que lo único que ofrece a las familias con problemas es entramparse hasta las cejas".

Por último, ha aseverado que estos mecanismos no sirven para quien ya no tiene ingresos o está en serio riesgo de perder su empleo, porque necesitan un "salvavidas, no más créditos".