Monago considera "bastante razonable" la protesta del 8 de marzo, aunque lamenta que se haya politizado

Publicado 07/03/2018 12:43:02 CET

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado "bastante razonable" la protesta feminista convocada para este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, ante la que ha defendido que tanto hombres como mujeres "son libres de tomar la decisión que quieran ese día, si quieren trabajar o no".

En cualquier caso, Monago ha lamentado que haya quien quiera hacer esta huelga "por criterios estrictamente partidistas y políticos", algo que no puede "refrendar", ha señalado el dirigente del PP extremeño en una entrevista este miércoles en el programa 'Ahora Extremadura', de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.

En su intervención, Monago ha considerado que ante este asunto "cada uno, y sobre todo las mujeres, son libres que tomar la decisión que quieran ese día, si quieren trabajar o si no quieren trabajar", ha señalado el dirigente del PP extremeño, quien ha defendido que "tan respetuosa es la decisión de la mujer que quiera trabajar como la que quiera ejercer esa protesta, que por otro lado, parece bastante razonable".

Y es que, se trata de una situación "que vemos en mil actividades y en mil universos diariamente, solo hay que ver las empresas del IBEX, los consejos de administración o el deporte, cómo se trata si es hombre o si es mujer", ha aseverado Monago, quien ha reiterado que se está "viendo en todos los órdenes".

Así, en el caso de Extremadura ha recordado que el 30,10 por ciento de las mujeres están en paro, y que "hay una brecha salarial respecto a los hombres de en torno a 4.000 euros" en la región extremeña.

Se trata, a juicio de Monago, de "razones más que suficientes" para defender que "hay que avanzar en igualdad", ya que se trata de hechos "objetivos", tras lo que ha mostrado su respeto a "quien no lo quiera ver", pero ha añadido que le parece "muy razonable" que sobre esa "igualdad efectiva se ponga el dedo en la llaga porque no se ha producido", ha dicho.

"No nos engañemos, no se ha producido en la sociedad española, por lo tanto me parece que es justa la reivindicación", ha defendido Monago, quien respecto a la huelga, ha señalado que "quien la haya convocado de buena fe, me parece bien", pero "quien la quiera hacer por criterios estrictamente partidistas y políticos, pues allá cada uno".

En ese sentido, ha lamentado que "hay quien lo hace con ese carácter" partidista, tras lo que ha señalado que "al final de lo que se trata es de hacer una reivindicación, no de una injusticia social, sino una reivindicación partidista", es algo que no puede refrendar", ha señalado.

Así, ha lamentado que algunos quieran "ponerse la medalla" de esta reivindicación: "Yo veo los carteles del PSOE y los llamamientos del PSOE, y ya está bien, nos apropieis de una reivindicación" que según ha aseverado, "es global en estos momentos, no es solo de España, es un movimiento mundial".

Frente a ello, ha insistido en que es "muy lícito" el convocar esta huelga para "avanzar en la equiparación efectiva entre el hombre y la mujer", ha señalado Monago, quien defendido que "es un tema que nos tiene que preocupar a todos, en todos los sectores de actividad".

ELECCIONES EN 2019

Por otra parte, y ante las próximas elecciones autonomicas de 2019, Monago ha considerado que "mandan los extremeños" a la hora de elegir presidente, aunque ha señalado que intentará "seducirlos con sus propuestas y con el proyecto que tiene para el futuro".

Monago ha señalado que desde que dejó la Presidencia de la Junta en 2015 y volvió a la oposición ha "intentado construir Extremadura, desde la oposición", tras lo que ha recordado que el PP dió su "ayuda" para dejar pasar los presupuestos de la comunidad "en un momento en el que había cierto bloqueo".

De cara a estas elecciones de 2019, el dirigente del PP extremeño ha asegurado que se encuentra "mejor que nunca" y "con ganas", ya que tiene "un gran equipo, un gran partido", así como "con experiencia", en la que ha tenido "aciertos y errores, lo que va forjando una capacidad alternativa, que es importante".

Así, Monago ha señalado que ante estas elecciones, el PP va "a decir a los extremeños que se pueden hacer las cosas de otra manera, desde luego con esfuerzo", para resolver los problemas de los ciudadanos con "un gobierno que les acompañe".

En ese sentido, y respecto al incremento del partido Ciudadanos en las encuestas, el presidente del PP de Extremadura ha considerado que "las encuestas hay que tomárselas con calma", y ha recordado que "faltan mucho para las elecciones".

"Hubo un momento en la política española en el que Podemos se salía del tablero, y mire cómo está Podemos, que no está en sus mejores horas", algo que "le puede suceder a Ciudadanos", que "está ahora en la ola, y no sé si le va a durar o no", ha señalado Monago.

Así, ha apuntado que en Extremadura "precisamente no es que le vaya muy bien a Ciudadanos", con las expulsiones de sus concejales en los ayuntamientos de Mérida y Badajoz, y con la única diputada regional imputada, ha recordado el dirigente del PP extremeño, quien ha instado a "tener prudencia", mientras el PP tiene que "sacar adelante su día a día".