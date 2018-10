Monago valora la inversión estatal en Extremadura y asegura que la legislatura de Vara "pasa sin pena ni gloria"

Publicado 27/02/2018 14:25:36 CET

CORIA (CÁCERES), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha valorado las inversiones realizadas por el Gobierno nacional en la región y ha asegurado que la presente legislatura de Guillermo Fernández Vara "pasa sin pena ni gloria".

Así, Monago ha lanzado a los extremeños la pregunta de que si alguien es capaz de decir una "gran obra" que la Junta de Extremadura esté haciendo en estos momentos, a lo que él mismo ha respondido que "todos son aplazamientos"

"Siempre hay una excusa, pero Fernández Vara se va a pegar una legislatura y no ha hecho nada, no ha hecho nada, ni una gran obra para el pueblo de Extremadura", ha asegurado.

El presidente de los 'populares' extremeños ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro en Coria (Cáceres) con el alcalde de dicho municipio, José Manuel García Ballestero.

De esta forma, Monago ha valorado las recientes inversiones en el AVE en la región y la declaración de Obligaciones de Servicio Público (OSP) en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, aspectos que ha llevado a cabo el Gobierno nacional pero que se "apunta" Vara, ha criticado.

"Esto se lo apunta el señor Fernández Vara. Dice: 'Esto es fruto del dialogo', pero luego no dialoga con los ayuntamientos. Dice que él dialoga con Madrid aunque siempre está quejándose de Madrid, pero los alcaldes que no son del Partido Socialista de lo que se quejan es de que no escuchan a nadie en la presidencia de la Junta de Extremadura", ha aseverado.

Así ha indicado que los problemas de los ayuntamientos, que dependen de la Junta de Extremadura, "no están ni se les esperan" para el presidente de la Junta

De esta forma, el presidente de los 'populares' extremeños ha indicado que "no hay un presidente de la Junta de Extremadura", sino una persona que está "permanentemente culpando de todos los males a Madrid", ha afeado.

En concreto, y respecto al caso de Coria, Monago ha incidido en que esta ciudad tiene la aspiración de la conexión de la EX-108, para lo que el PP presentó una enmienda a los presupuesto que cayó "en saco roto", al igual que otra para terminar el centro de día.

De la misma manera, el presidente del PP extremeño ha indicado que el "ultimo descubrimiento" del PSOE es que Extremadura necesita industria y la creación de 25.000 puestos de trabajo, al tiempo que ha resaltado que "si hay algo que hacer, se hará a muy largo plazo".

Junto a esto, Monago también ha lamentado que los jóvenes abandonen la región, que Extremadura no crezca como la media nacional o que la provincia de Cáceres tenga menos trabajadores que al inicio de la legislatura, unos hechos ante los que, como ha criticado, los sindicatos no protestan, algo que solo hacen con el PP, ha añadido.